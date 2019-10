Zatúlalo sa vám na záhradu TOTO zviera? Nechajte si ho, zožerie vám všetok hmyz

Máte na záhrade ježka? Zvykne prechádzať cez váš pozemok pri svojom nočnom love alebo sa dokonca usadil priamo u vás? Tušili ste, že tomuto užitočnému zvieraťu môžete pomôcť prezimovať? Nie je to nič zložité, naopak, s trochou šťastia budete mať vlastného hubiteľa nepríjemného záhradného hmyzu ihneď po ruke.

Aj keď rozprávkoví ježkovia ešte stále chodia s jabĺčkom na chrbte, tí skutoční majú na jedálnom lístku hmyz, húsenice i slimákov, ktoré by vám s veľkou chuťou zožrali všetko na záhrade. Jež je skutočne účinný, denne dokáže pojesť hmyz rovnajúci sa polovici jeho hmotnosti. A práve na jeseň sa snaží vykŕmiť na zimný spánok. Buďte mu preto nápomocní.

Nie, nie je potrebné ho dokrmovať, to by bolo chybné rozhodnutie. Vytvorte mu však vhodné podmienky na prezimovanie, aby sa bezpečne dožil ďalšieho roku. Iste viete, že dnešné záhrady nie sú pre tento typ zvierat stvorené. Sterilné trávniky a rastliny zasadené v črepníkoch neposkytnú ježkovi ani iným zvieratám vhodné úkryty, v ktorých by boli v bezpečí i v dostatočnom teple.

Upravte záhradu

Popadané lístie, hromady konárikov a dreva, malý priestor pod kopou kompostu, to všetko sú miesta, ktoré sa do upravenej záhrady nehodia. A práve také zimovisko hľadá ježko. Ako mu teda pomôcť, ak vo svojej záhrade neplánujete prerastené kríky, hŕby popadaného lístia a konárov?

Pripravte mu domček, ktorý bude podobný ako jeho prirodzené zimovisko. Ježkovia si na zimu hľadajú teplé a chránené miesto. Malo by byť zakryté lístím a konármi, zvyčajne je zahĺbené do zeme a zvrchu chránené, preto sa v ňom udržia teploty nad bodom mrazu.

Ako vytvoriť domček pre ježka?

Budete potrebovať box alebo drevenú krabicu s približnými rozmermi 30 cm na výšku a 40 cm na dĺžku. Viesť by do nej mala vstupná chodbička, aspoň 18 cm široká a 60 cm dlhá, pri zapúšťaní ju mierne vyspádujte, aby ježka nevytopilo. Do krabice môžete zaviesť aj vzduchovú trubicu, ktorú vnútri obalíte kúskom pletiva, aby sa koniec neupchal.

Koniec smerujúci von zo zimoviska by mal siahať dostatočne mimo nahrnuté lístie. Ústie otočte smerom k zemi, opäť kvôli vytápaniu. Do tretiny výšky krabice dajte slamu a lístie, krabicu mierne zapustite do zeme. Teraz už len stačí počkať, kým ježko domček objaví. Ježkovia sa snažia kŕmiť až do posledného možného dňa, až potom sa uložia.

Dospelý ježko by pred zimou mal mať až 700 g hmotnosti, polovicu z nej počas zimy stratí. Ak ste náhodou objavili ježka, ktorý je príliš malý a jeho hmotnosť je 300 g alebo dokonca menej, ide o mláďa či o ježka, ktorý nemá šancu prezimovať.

Na toto pozor!

Ježkovia majú blchy a mnoho iných parazitov. Kým sa pohybujú v prírode, nie je to problém. Vo chvíli, keď začnete z nejakého dôvodu ježka prikrmovať alebo si ho prinesiete domov, počítajte s týmto vážnym zdravotným rizikom. Odchov ježka nie je jednoduchý, preto sa obráťte na odborníka, hlavne ak sa zdá, že má ježko podváhu či zdravotné problémy.

Do GALÉRIE sme vám uložili domčeky pre ježkov, ktoré môžete kúpiť hotové, ale aj mnoho iného, ktoré vám pomôže s týmto zvieratkom.

Autor: Agáta