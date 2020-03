1. Odvážna a efektná

Aj tak by sa dala opísať táto výsadba, pretože plnokveté tulipány ‘Orange Princess’ (1) a mininarcisy ‘Geranium’ (2) sa od minisirôtok (3) výškovo výrazne líšia, čo zároveň vytvára zaujímavú štruktúru celej výsadby. Veľmi efektné je striedanie plnokvetých tulipánov s mininarcismi, ktoré sa môžu pochváliť viacerými kvetmi na jednej stonke. Možno sa niekomu môže zdať farba debničky až príliš odvážna, no keby ladila s kvetmi, konečný efekt by vyznel fádne.