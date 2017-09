Tipy ako správne skombinovať letničky

Usporiadanie v nádobe

- Zabudnite na unáhlené a nepremyslené vysádzanie, ktoré sa môže zdať zo začiatku ako veľká zábava. Výsledok však už taký zábavný ani zďaleka nemusí byť.

- Rastliny do spoločnej nádoby vyberajte tak, aby mali podobné nároky na svetlo, vlahu a živiny. Oceníte to najmä pri starostlivosti počas sezóny.

- Keď vás limituje veľkosť nádoby, treba sa jej prispôsobiť alebo kúpiť väčšiu. Do širokých debničiek môžete letničky vysádzať napríklad v dvoch radoch. Rastliny v prednom rade vysádzajte akoby do medzery medzi dvoma zadnými rastlinami. Pri pohľade z hora by mali dve rastliny zadného radu a jedna predná tvoriť trojuholník.

- Smerodajná je aj hĺbka debničky, od ktorej závisí množstvo substrátu a voľba druhov podľa ich koreňového systému. Ak je hĺbka debničky asi 20 cm, do zadného radu vysaďte napríklad muškáty, fuksie a skrutec. Do predného radu zasa umiestnite nízky agerát, aksamietnicu, lobelky, železník či bakopu.

- S úzkou debničkou veľké zázraky neurobíte. Aj keď rastlinky vysadíte do jedného radu, určite sa do nej zmestia vzpriamené aj previsnuté druhy. Výsadbu ozvláštnite, ak priesady nevysadíte presne v jednom riadku.

- Pohrajte sa so súmernosťou. Vyskúšajte dať jeden vysoký druh do stredu črepníka a nižšie druhy po jeho stranách zrkadlovo.

- Nesúmernosť dosiahnete ak ťažisko posuniete na okraj nádoby a vysadíte doň tú najpôsobivejšiu rastlinu. Ostatné rastliny budú nižšie a vytvoria dojem klesania.

- Nezabudnite na medzery medzi jednotlivými rastlinkami. Menšie rastlinky nechajte od mohutnejších trochu ďalej, časom sa totiž rozrastú.