Aktuálne na balkónoch: Doplňte rastlinkám živiny, aby ste sa tešili z kvetov

Okrem hlavných živín, ako sú dusík, fosfor, draslík a horčík by dobré hnojivo malo obsahovať aj stopové prvky, teda železo, bór alebo mangán.

Doprajte im ho v správnej dávke

Dôležité je správne dávkovanie hnojiva. Nikdy nedávajte väčšiu dávku, ani ho nepoužívajte častejšie, ako to odporúča výrobca. Ideálne je, ak hnojivo ráno alebo neskoro popoludní dáte do vopred navlhčenej pôdy. Radšej prihnojujte často a v malých dávkach, ako zriedka s vysokou koncentráciou.

Pozor!

Ak ste zabudli na jednu dávku hnojiva, ďalšia dávka nie je dvojnásobná, ale rovnaká, ako je uvedené na obale.

Posledná šanca pre rozkvitnutý balkón

Ak ste ešte doteraz nestihli vysadiť na balkón letničky, môžete to urobiť na poslednú chvíľu ešte aj v júni.

Zakúpené mladé rastliny opatrne vyberte z kvetináčov. Ak sú ich koreňové baly príliš suché, namočte ich do vedra s vodou a nechajte ich v nej, pokým z nich vystupujú bublinky vzduchu. Takto pripravené sadeničky vysaďte. Do debničky dlhej 50 cm postačia 4 rastliny. Priestor medzi koreňovými balmi vyplňte substrátom a dobre ho pritlačte. Opatrne zalievajte, aby letničky dobre zakorenili. Pre veľmi zamestnaných ľudí, ktorí nemajú veľa času, sa odporúča vysadiť letničky do samozavlažovacích debničiek, v ktorých budú mať kvetiny väčšiu zásobu vody.

