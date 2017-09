Astry nesklamú! To pravé pre krásny jesenný balkón

Astrami sa ľudovo volajú astrovky čínske (Callistephus chinensis). Sú to jednoročné rastliny, ktorých semienka treba vysievať už v marci alebo apríli, aby ste sa z ich kvetov mohli tešiť v tomto období. Existuje množstvo odrôd v rôznych farbách od bielej, ružovej, žltej, červenej až po fialovú. Odlišujú sa aj tvarom a plnosťou úborov. Jazykovité kvety môžu byť široké, so stočenými koncami, ihlicovité, lyžicovito prehnuté, rúrkovito stočené. Priemer kvetov sa pohybuje od 5 do 12 cm.

Trvalky

Príbuznými astroviek sú astry, z ktorých sa u nás najčastejšie pestujú astry novoanglické (Aster novae-angliae) a novobelgické (A. novae-belgiae). Sú to trvalky a na jednom mieste vydržia niekoľko rokov. Po troch-štyroch rokoch sa odporúča rozdelenie trsov na menšie časti, lebo rastliny potom bohatšie kvitnú. Najvhodnejšie obdobie je jar.

Pestrý jesenný balkón

Rozmnožte si balkónové rastliny

Úžasná echinacea! Pripravte si z nej sirup na zvýšenie imunity

Astry sú pomerne mohutné rastliny, ktoré dorastajú do výšky 80 centimetrov i viac. Do nádob sú preto vhodnejšie hybridy Aster dumosus, ktoré vznikli krížením s astrou novobelgickou. Sú vysoké len 15 až 50 cm. Navyše majú kompaktnejší a hustejší rast. Kvety síce nemajú takú širokú škálu farieb ako astry, ani nie sú také veľké, lebo majú v priemere 2 až 3 cm, rastliny sú však nimi doslova obsypané. Bývajú v rôznych odtieňoch fialovej, modrej, ružovej a bielej farby, uprostred sa nachádza žltý terč.

Pestovanie

Najlepšie sa im bude dariť na slnečnom stanovišti. Rastlinám doprajte výživný substrát, počas sezóny ich prihnojujte hnojivom na kvitnúce rastliny a nezabúdajte na pravidelnú zálievku. Aby kvitli čo najdlhšie, odstraňujte odkvitnuté kvety. Astry dobre odolávajú mrazom až do -30 °C, pri pestovaní v nádobách sa však odporúča nádobu, v ktorej sú vysadené, pred zimou obaliť bublinkovou fóliou alebo jutovinou, aby korene nezmrzli. Ak ich však v ďalšom roku už nechcete pestovať, pokojne ich vysaďte do záhrady.