Chcete zeleň na balkóne aj v zime? Vysaďte si okrasné trávy, ktorých pestovanie zvládnu aj začiatočníci

Chlpaňa snežnatá (Luzula nivea)

Je nádherná okrasná tráva s chĺpkatým listom. Patrí medzi trsnaté trávy, je vhodná do skupinových výsadieb. V júni sa objavujú biele kvetenstvá, ktoré využijete aj do sušených aranžmánov. Posperuje v polotieni a na vlhkých stanovištiach. Pôda by nemala počas vegetačného obdobia preschnúť. Je vďačným a nenáročným stálozeleným druhom vhodným i do črepníkov. Dorastá do výšky 40 cm.

Kostrava ovčia 'Glauca' (Festuca ovina)

Je nižšia stálozelená tráva vytvárajúca pozoruhodné husté trsy modrej farby. Vyniká v okrasných štrkových záhonoch, v skalkách, v nádobách na balkónoch a terasách. Nevyžaduje špeciálnu pôdu a stanovište, neznáša iba trvale podmáčané pôdy. Túto trávu nerežte. Dorastá do výšky a šírky približne 30 cm.

Kostrava medvedia (Festuca gautieri)

Tvorí sýtozelené vankúšiky. Rastie pomaly, v dospelosti je vysoká len 20 cm. Má sýtozelené úzke a pichľavé listy. Uprostred leta zakvitne zlatožltými metlinatými kvetmi. S obľubou sa používa do skaliek a ako náhrada trávnika na exponovaných miestach.

Ovsíkovec vždyzelený 'Saphirsprudel' (Helictotrichon sempervirens)

Je veľmi elegantná stálozelená tráva. Modro-striebristé úzke a vzpriamené listy si zachovávajú svoje sfarbenie aj počas zimných mesiacov. Je vhodná aj pre začiatočníkov - je veľmi odolná a nenáročná. Tvorí husté trsy vysoké 40-60 cm.

Ostrica ošimenská 'Evergold' (Carex oshimensis)

Ďalšia vždyzelená nízka tráva dorastajúca len do výšky 30 cm a šírky 60 cm. Jej úzke tmavozelené listy zdobí maslovo-žltý stred. Používa sa najmä na výsadbu okrajov záhonov a do skaliek. Jej prevísajúce listy vynikajú i v nádobách. Nevyžaduje takmer žiadnu starostlivosť. Vyhovuje jej slnečné alebo mierne zatienené stanovište a s prehľadom zvládne aj ílovité a piesočnaté pôdy.

