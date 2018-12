Zeleň pre balkóny! Do nádob zvoľte ihličnany menšieho vzrastu

V balkónových debničkách sa celoročne dobre darí drevinám, či už ihličnatým alebo listnatým. Dôležité je však pri nákupe vedieť, do akých rozmerov konkrétne rastliny narastú. Preto sa do obchodu vyberte so zoznamom, kde budete mať poznačené odrody, ktorý sú menšie. V predajni sa totiž v záplave druhov a odrôd môžete úplne „stratiť“.

Borievky (Juniperus)

Do nádob je vhodný druh borievka rozprestretá (J. horizontalis) či poliehavá (J. procumbens), ktoré rastú viac do šírky ako do výšky. Odrody: ‘Andorra variegata’ (hráškovo zelené a žlto panašované ihlice), ‘Nana’ (zelené ihlice), ‘Glauca’ (modré ihlice), ‘Emerald Spreader’ (zelené až modrozelené ihlice) či ‘Blue Ice’ (sivomodré ihlice). Výborne znášajú rez.

Cyprušteky (Chamaecyparis)

Pekné zlatožlté ihlice má odroda 'Filifera Aurea Nana’, ‘Sun Gold’ má sýtozelené ihlice, ktoré sú na koncoch výhonkov zlatožlté, ‘Gnome’ má drobné zelené ihlice a tvorí guľovitú korunu, ‘Nana’ je zakrpatená odroda so zelenými ihlicami, zlatožlté ihlice má ‘Mini Nova’.

Kosodrevina (Pinus mugo)

Husto a kompaktne rastú odrody ‘Mops’, 'Mini Mops' alebo ‘Humpy’. Pomaly rastú odrody ‘Picobello’ a ‘Laurin’.

Smreky (Picea)

Veľmi jemné, husté a krátke ihlice sýtozelenej farby má odroda ‘Little Gem’, ‘Alberta globe’ má svetlozelené ihlice. Obľúbené sú odrody ‘Conica’ a ‘Piccolo’ či ‘Rainbows End’, ktorej mladé výhonky majú béžovú farbu.

Tis (Taxus)

Hodí sa na zatienené balkóny, dobre znáša aj úplný tieň. K pomaly rastúcim odrodám patria ‘Standishii’ alebo ‘David’, ich ihlice sú sfarbené do zlatožlta.

Tuja (Thuja)

K trpasličím odrodám patria napríklad ‘Teddy’, ‘Danica’, ‘Kobolt’ (sivomodré ihlice), ‘Recuvra Nana’, ‘Spiralis Mini’ či ‘Aurea Nana’ (zlatožlté ihlice), Bowling Ball (zelené ihlice.

