Doprajte si na balkóne viac zelene s minimom zabratého miesta

Každý jeden záhradkár s príchodom jari nakupuje semienka, plánuje jarnú výsadbu kvetov, byliniek a zeleniny. Áno, môžete si kúpiť záhradu niekde v okolí vášho bytu, ale mať jahody či medovku len tak "po ruke" je na nezaplatenie. Balkóny však plošne poskytujú príliš málo miesta, aby ste obsiahli celú požadovanú výsadbu.

Riešením je vertikálne pestovanie. A to je možné hneď viacerými spôsobmi. Záleží len na vašom vkuse, finančných možnostiach, prípadne zručnosti. Na vertikálnu výsadbu si môžete zakúpiť už hotové diely, ktoré sa skladajú zo sústavy plastových alebo plstených nádob, do ktorých vysadíte rastlinky. Súčasťou býva v niektorých prípadoch aj automatická závlaha. Do samotnej vody určenej na zavlažovanie môžete pridať aj tekuté hnojivo podľa potreby. Za toto riešenie si však samozrejme priplatíte viac.

Ak patríte medzi kreatívne duše, či domácich majstrov, konštrukciu na vertikálne pestovanie si zostrojíte hravo sami. Budete potrebovať kovovú mriežku či drevený rošt, alebo akýkoľvek vhodný podklad na umiestnenie črepníkov. Následne už záleží na vašej výtvarnej predstavivosti a samozrejme na druhu pestovaných rastlín. Zvoľte dostatočne veľké črepníky, prípadne zrecyklujte kovové plechovky, plastové flaše či iné vhodné nádoby na pestovanie.

Dbajte na správny výber pestovaných rastlín. Zohľadnite svetelné, veterné pomery, možnosť zálievky. Konštrukcia musí byť k stene pevne pripevnená, aby odolala váhe samotnej zostavy, substrátu, rastlín ale i vetru. Pre ľahšiu starostlivosť je vhodné, aby sa jednotlivé nádoby dali z konštrukcie jednoducho zvesiť.

Stačí už len vybrať správny nábytok a s príjemnou spoločnosťou si vychutnávať čaro minizáhrady na balkóne.

