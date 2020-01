Január na balkóne! Na toto určite nesmiete zabudnúť počas zimy

Ak máte pocit, že s vašim balkónom v januári nemáte čo robiť, mýlite sa. Balkón potrebuje vašu starostlivosť aj počas zimy.

Ak máte na balkóne okrasné dreviny, v pekných nádobách dokážu spestriť zimný balkón. Taktiež sú rastliny, ktoré skrášlia balkóny aj v januári, no nesmiete sa zabudnúť o ne starať. Doprajte im primeranú zálievku a aj hnojivo. Sú to napríklad vresovce, ktoré vyniknú vo výsadbe so zimnými kráskami, čemericami. Taktiež sú vhodné cyklamény, sirôtky a drobné ihličnany.

Kráľovné zimného balkóna! Čemerice odolávajú mrazom aj snehu