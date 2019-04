Jar s romantickými iskerníkmi. Máme pre vás tipy k nákupu rastlín

Ak ste v týchto dňoch navštívili záhradné centrum alebo predajňu kvetov, určite mali aj rastliny s latinským názvom Rununculus asiaticus. Možno ani netušíte, že sú to vzdialené príbuzné našim iskerníkom, ako je napríklad iskerník hľuznatý, ilýrsky, obličkolistý, prípadne prudký či roľný, ktoré považujeme za burinu. Kvitnú žltými lesklými kvetmi s piatimi lupienkami, majú strihané listy a uprednostňujú vlhké stanovištia.

Ako nakupovať

Pri nákupe vyberajte také rastliny, ktoré majú väčšinu púčikov vyfarbených, ale nerozvinutých. Tak budete mať farbu aj veľkosť kvetov podľa svojho želania. Keďže sa predávajú často už vo februári, ak vonku prevláda mrazivé počasie, nechajte ich vnútri, v chladnejšej miestnosti, alebo ich chráňte netkanou textíliou.

Ak rastliny ponecháte v pôvodnom črepníku, pamätajte na to, že rašelinový substrát, v ktorom sa pestujú, veľmi rýchlo vysychá. Preto je ideálne iskerníky presadiť do väčšej nádoby, prípadne priamo na záhon. Zemina by mala byť výživná, priepustná, mierne vlhká, nie však premokrená, lebo pri nadbytku vlahy im zahnívajú korene. Nezabudnite, že potrebujú okolo seba dostatok miesta, inak sa pekne nerozrastú. Bohato kvitnú predovšetkým na slnečnom mieste. V tieni sa im veľmi nedarí, polotieň tolerujú, ale kvety sú menšie. Pri dostatku svetla a vlahy sa môžete z ich krásy tešiť až šesť týždňov.

Tip

Aby ste podporili tvorbu nových kvetov, z iskerníkov pravidelne odstraňujte odkvitnuté kvety, ale aj žltnúce listy. Sú nepekné a môžu byť zdrojom chorôb.

