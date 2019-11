Jesenné upratovanie! Na čo by ste určite nemali zabudnúť pri upratovaní balkóna a terasy?

Veľmi dôležité je, aby ste si vyčistili použité črepníky. Či už hrantíky po muškátoch alebo plastové nádoby alebo aj veľké kameninové črepníky, všetky treba určite dôkladne vyčistiť. A nielen tak zľahla, ale poriadne.

Čisté črepníky

Vezmite kefu a pomocou nej a vody vyčistite vnútro črepníka, pretože často sa stáva, že vo tu zostáva zaschnutý substrát prichytený aj na okrajoch vnútra črepníka. Nakoniec črepník či nádobu na rastliny opláchnite vo vode s octom. Potom už len vypláchnite úplne čistou vodou a utrite mokrou handričkou aj zvonka. Buď ho nechajte vyschnúť alebo utrite dosucha.

Takéto čistenie zvnútra črepníka je veľmi dôležité. Ak by na ňom ostali usadeniny a nečistoty prípadne drobné škodce v zaschnutej zemine, mohli by znehodnotiť rastliny, ktoré do nich vysadíte v ďalšej sezóne. Keď sú očistené a usušené, môžete ich odložiť na bezpečné miesto kde čisté prezimujú až do jari.

Niektorým už odzvonilo