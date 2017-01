Rastliny po ich presťahovaní zo záhrady, terasy alebo balkóna potrebovali niekoľko týždňov na to, aby si zvykli na nové svetelné a teplotné pomery. Častá zmena stanovišťa by im spôsobila stres a stratili by veľa cennej energie.

Rastlinami na zimoviskách preto až do marca nehýbeme. Polievame ich veľmi málo, asi raz za mesiac vlažnou vodou tak, aby substrát nebol úplne suchý, ale nesmie byť ani veľmi mokrý.

