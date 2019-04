Majte trendy balkón! Inšpirácia na premenu jesennej výsadby

Nádoby vysádzané na jeseň už dávno stratili šmrnc. Okrasná kapusta, ktorá prečkala zimu ešte síce vynikne, ale nie je to ono. Podobne sú na tom vresy a vresovce, ktoré treba premiestniť na polotienisté miesto. Aktuálne vyhrievané okenné rámy im nepadnú vhod. Skimia japonská je okrasná po celý rok, no na jar ju treba z črepníka na slnečnom balkóne premiestniť do tieňa, prípadne polotieňa. Nielen pre skromnejšie nároky na svetlo, ale aj pre obľubu vo vlhkom substráte. Červené bobuľky pre ktoré si získala pozornosť v zime, sú vlastne kvetné puky, ktoré sa otvárajú na jar. Kúpte prvých náhradníkov a oživte nimi staronový črepník.

Na slnečné okná

Drvivá väčšina z majiteľov balkónov, ale aj terás či klasických okien sa borí s otázkou akým druhom kvitnúcich rastlín sa tu bude dariť. V prvom rade to všetko záleží na použitej nádobe. Ideálny je akýkoľvek črepník so samozavlažovacím systémom. Jeho výhoda spočíva v dostatočnej zásobe vlahou aj počas najhorúcejších dní. Intenzita zavlaženia sa síce zvýši, pretože rastliny sú na slnku smädné. Prakticky sa tu tlačí niekoľko kusov na veľmi malom priestore. Každý druh má pritom iné nároky, ktoré závisia na veľkosti rastliny, ale aj na veľkosti listovej plochy.

Hospodárenie s vodou na dne takejto nádoby ovplyvňuje aj jej farba. Tmavá nádoba sa prehrieva rýchlejšie ako napríklad biela. Preto dbajte pri výsadbe i na tieto fakty. Gazánia pôvodom africká trvalka je v našich podmienkach letnička, ktorej sa niekedy podarí prezimovať. Je ideálny kandidát na slnečné miesta. Priam potrebuje slnko, pretože akonáhle na ňu vrhá tieň nejaká prekážka, zatvára kvety.

Neznáša premokrený substrát, ale vyhovuje jej zemina v podobe humózneho priepustného substrátu. Z pôvodnej výsadby môžete v črepníku ponechať vytiahnutú okrasnú kapustu, ktorá sa chystá kvitnúť. Časom ju vymeníte, napríklad za Osteospermum či papuľku. Parádu ešte stále robí fialka sirôtková, ku ktorej pristane žltý iskerník či nežne ružová prvosienka.

O jednotlivých druhoch sa dočítate viac tu :