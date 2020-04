Množstvo kvetov na balkóne! Pozrite si tipy, ako sa správne starať o petúnky

Petúnky na slnečnú stranu

Petúnky (Petunia) si totiž môžete vybrať zo skutočne širokej ponuky odrôd. Majú nielen rozličné farby, ale aj rôznu veľkosť, tvar a plnosť kvetov, líšia sa aj výškou rastlín. Delia na štyri základné skupiny.

Petúnky multiflora sú asi 30 cm vysoké a kvitnú jednoduchými alebo poloplnými kvetmi. Sú veľmi odolné, bohato kvitnú a sú vhodné nielen do nádob, ale aj na pestovanie v záhonoch.

Skupina grandiflora je charakteristická veľkými kvetmi, ktoré môžu mať priemer až 10 cm. Dorastajú do výšky okolo 40 cm a sú vhodné do záhonov i do nádob.

Odrody typu nana tvoria kompaktné, 30 cm vysoké, veľmi odolné kríčky.

K najobľúbenejším patrí skupina pendula, sú to previsnuté odrody, ktoré sa bohato rozkonárujú a majú veľa kvetov s priemerom okolo 7 cm.

10 Tipov na starostlivosť

1. Na balkón ich vyložte v druhej polovici mája. Neskoré jarné mrazíky by ich mohli poškodiť.

2. Petúnkam vyhovuje slnečné miesto. Na stanovišti s malým množstvom slnečných lúčov tvoria menej kvetov, nie sú pekne vyfarbené a výhonky sú vytiahnuté.

3. Nádoby umiestnite tak, aby na ne nepršalo a aby boli chránené pred vetrom. Kvety moderných odrôd sú síce odolnejšie proti nepriazni počasia, no rastlinám škodí aj nadbytok vlahy.

4. Keď rastlinky dosiahnu výšku asi 15 cm, môžete ich zaštipnúť, aby sa rozkonárili. Po tomto zásahu budú bohatšie kvitnúť.

5. Približne po troch týždňoch začnite s prihnojovaním. Za tento čas sa dostatočne adaptujú na nové prostredie a korene sa rozrastú.

Ďalšie tipy a rady k pestovaniu, ale aj množstvo ďalších rád a tipov pre krásnu záhradu aj balkón - nájdete v aktuálnom májovom Časopise Záhradkár.

Viac o témach, ktoré ponúka aktuálne májové číslo nájdete -------->>>>> TU

Predplaťte si Časopis Záhradkár a každý mesiac si svoj obľúbený magazín nájdete v poštovej schránke.

Všetky informácie o možnostiach predplatného nájdete ---------->>>>>> TU