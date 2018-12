Pestovateľské tipy: Aby vždyzelené dreviny v nádobe prežili zimu

Aby prežili

Ak sa počas chladných mesiacov dobre nepostaráte o svoje vždyzelené rastliny v nádobách na terase a balkóne, pravdepodobne budete musieť na jar počítať so stratami. Väčšinou si záhradkári myslia, že rastliny v zime vymrzli, ale skutočným dôvodom ich odumretia je to, že jednoducho vyschli.

Nádobové vždyzelené rastliny, ako napríklad krušpán, tis, rododendron, ihličnany aj tuje, ktoré sa nachádzajú na chránenom mieste, by ste mali aj počas zimy pravidelne opatrne polievať, pretože aj v zime sa z nich cez ihličie alebo vždyzelené listy vyparuje voda.

Ochrana pred vysušením

Okrem toho sa odporúča po uplynutí veterného počasia skontrolovať ochranu pred mrazom, hlavne na strešných záhradách. Netkaná textília síce prepúšťa svetlo aj vlhko, ale vietor ju ľahko odfúkne a tiež sa ľahko trhá. Pod ňou sú rastliny chránené iba počas miernych mrazov, pri silnejšom mraze alebo východnom vetre treba nádoby ešte odizolovať jutovinou alebo trstinovou rohožou. Ak by pôda v nádobe zamrzla, rastliny by nemohli prijímať vodu a vyschli by.

