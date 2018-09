Pestujete lantanu? Skôr ako ju zazimujete, môžete si ju rozmnožiť

Skôr ako začnete pracovať, máme dôležité upozornenie: Všetky časti rastliny sú jedovaté, pri styku s pokožkou môžu vyvolať jej podráždenie. Preto sa odporúča manipulovať s ňou v rukaviciach.

Čo budete potrebovať?

Pripravte si menšie črepníky s priemerom asi 8 cm. Nachystajte si aj zeminu, vhodná je napríklad rašelina, ktorú zmiešate v pomere 1:1 s agroperlitom, alebo špeciálny substrát určený na zakoreňovanie. Postačí však aj bežný substrát na balkónové rastliny. Okrem toho budete ešte potrebovať práškový stimulátor rastu, ktorý uľahčí zakoreňovanie, ostrý nožík, kolík a spomínané rukavice.

Ako na to?

Odrežte odrezky dlhé asi desať centimetrov. Na každom ponechajte 3-4 listy, ostatné odstráňte. Spodnú časť zrezanú našikmo namočte do stimulátora rastu, jemne ho oklepte a môžete sadiť. Do substrátu urobte kolíkom alebo ceruzkou jamku a vložte do nej odrezok opatrne tak, aby sa stimulátor nezotrel. Zeminu utlačte a polejte. Po uľahnutí ešte zeminu dosypte. Na každý črepník natiahnite igelitové vrecúško na zvýšenie vzdušnej vlhkosti. Nechajte napríklad na okne a pravidelne polievajte. Asi za 3 až 4 mesiace odrezky zakorenia, potom ich môžete presadiť do väčších črepníkov.

Rastlinky ponechajte v byte na svetlom mieste a nezabudnite polievať tak, aby substrát nikdy úplne nevyschol. Na balkón ich budete môcť vyložiť až na jar, keď pominie nebezpečenstvo jarných mrazov.

