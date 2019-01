Rozhodne zaujme! Zoznámte sa s rastlinkou Wax Flower, ktorá pripomína kvitnúci ihličnan

Tieto anglické slová sa dajú preložiť ako voskový kvet, latinské pomenovanie znie Chamelaucium uncinatum, slovenský názov však táto rastlina pochádzajúca z Austrálie nemá.

Opis rastlliny

Je to vždyzelený ker, ktorý v dospelosti dorastá do výšky okolo dvoch metrov. Má zaujímavé čiarkovité listy sivozelenej farby, ktoré sú na priereze trojuholníkovité a majú zahnutú špičku. Na jar a v lete vytvára strapce malých kvetov s piatimi okvetnými lístkami, ktoré bývajú svetloružové, biele alebo purpurové. Majú príjemnú vôňu. Rastlina obsypaná kvietkami je nádherná, no veľmi atraktívne vyzerá aj po odkvitnutí.

Pestovanie

Keďže nie je mrazuvzdorná, u nás ju treba pestovať ako prenosnú rastlinu v črepníku, pričom v letných mesiacoch sa môže vyložiť na teplé vzdušné miesto do záhrady alebo na balkón na plné slnko. Aby rozkvitla, v zime ju umiestnite do priestorov s teplotou okolo 10 °C a na svetlé stanovište napríklad do zimnej záhrady. V tomto období ju polievajte striedmo, no nenechajte ju úplne preschnúť.

V sezóne nevyžaduje špeciálnu starostlivosť. Zálievka nesmie byť príliš výdatná, vždy je potrebné počkať, kým vrchná vrstva pôdy preschne, a až potom ju môžete znova poliať. Aby sa ker správne vyvíjal, je nutná pravidelná výživa. Na jar sa odporúča raz za dva týždne aplikovať hnojivo s vyšším obsahom dusíka a draslíka na podporu tvorby nových výhonkov a kvetov.

Rastlina má rada kyslejší substrát, preto na výsadbu použite bežnú zeminu na izbové rastliny, do ktorej primiešajte rašelinu. Po odkvitnutí výhonky skráťte o jednu tretinu. Odrezky môžete použiť na rozmnožovanie.

