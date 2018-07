Rozkvitnutý balkón: Zdvihnite balkónové kvety nad hlavu

Súhlasíme s vami, že zavesiť črepníky s kvetmi nad hlavu, je výborný nápad. Nielenže ich budete mať dobre na očiach, ale využijete miesto, ktoré doteraz zívalo prázdnotou. Dôležité pritom je, aby nádoby boli až nad vašimi hlavami, lebo inak by ste si mohli spôsobiť úraz. Nemali by však byť tak vysoko, že na ne dosiahnete. Polievanie zo stolčeka či stoličky je nielen nepraktické, ale aj nebezpečné.

Do čoho ich vysadiť

Ako závesné nádoby sa používajú rôzne košíky alebo črepníky. Prioritou by malo byť, aby nepretekali, lebo voda kvapkajúca z nich, nie je nič príjemné. Preto, ak použijete akékoľvek koše, vždy dno vysteľte hrubšou fóliou a na dno nasypte drenážnu vrstvu. Závesné nádoby, ktoré majú pevne pripojenú misku na odtečenú vodu, nie sú síce veľmi pekné, ale sú praktické. Ak do nádoby vysadíte previsnuto rastúce druhy, misku čoskoro zakryjú svojimi výhonkami. Praktické sú aj samozavlažovacie črepníky, do ktorých dopĺňať vodu nemusíte tak často, ako do obyčajných.

Zaveste ich pevne

Pri závesných nádobách nepodceňujte ich uchytenie. Sú dosť ťažké, najmä po poliatí, preto ich zaistite pevnými hákmi bezpečne upevnenými do stropu a kvalitnými reťazami alebo povrazmi. Zaveste ich tak, aby nádoby pri vetre neudierali do steny či okenných tabúľ.

Polievanie

Rastliny v závesným nádobách majú trochu inú potrebu vody. Väčšinou v nich totiž pestujeme rastliny, ktoré majú veľa listov, a tak odparujú veľa vody. Navyše sú viac vystavené vetru ako kvety na zábradlí alebo položené na zemi, preto rýchlejšie vysychajú. Pred každou zálievkou prstom skontrolujte, či substrát preschol Zalievanie vám uľahčí krhlička s dlhým hrdlom.

