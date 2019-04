Spestrite si jarné črepníky odvážnymi sirôtkami

Dnes poznáme stovky najrôznejších odrôd s výškou od desať do tridsať centimetrov. Sú príťažlivé nielen veľkosťou kvetov, ale aj paletou farieb: môžu byť biele, žlté, oranžové, červené, tmavomodré až takmer čierne. Nie sú však len jednofarebné, ale dokonca trojfarebné, majú hladké aj zvlnené korunné lístky, niektoré sú dokonca i voňavé.

Nové odrody

Taktiež ponúkajú rôzne kresby na kvetoch. Môžete si vybrať z veľkokvetých, drobnokvetých, kučeravých i previsnutých sirôtok. Mimochodom, vedeli ste, že existujú aj špeciálne vyšľachtené odrody do debničiek a závesných nádob? Ich veľkou prednosťou je to, že tvoria množstvo kvietkov a takmer sa o ne netreba starať. Často začínajú kvitnúť už koncom zimy a ak je vlhké a chladnejšie počasie, kvitnú ešte začiatkom leta. Nádherné sú v balkónových nádobách, no pestovať ich môžete aj na okrajoch kvetinových záhonov.

Budú dlho kvitnúť

Ak im zabezpečíte vyhovujúce podmienky, z ich kvetov sa budete veľmi dlho tešiť. Doprajte im substrát, ktorý dobre udržuje vlahu a je bohatý na živiny, nesmie však obsahovať veľké množstvo dusíka. Nádobu postavte na také miesto, ktoré nie je celý deň vystavené priamym slnečným lúčom. Sirôtky potrebujú pravidelnú zálievku, a to aj v zime, zalievajte ich však len v dňoch, keď nemrzne.