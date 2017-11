Jeseň je v znamení chryzantém: Poradíme, ako ich správne pestovať

Keď si záhony či nádoby vysadíte správnymi rastlinami, farby kvetov si budete môcť užívať až do prvých mrazov, ba dokonca aj dlhšie. Výber je bohatý. Typickí predstavitelia jesene sú chryzantémy. Vďaka tomu, že existujú stovky odrôd, ktoré sa líšia výškou rastlín, veľkosťou kvetov aj ich farbami, si z nich môžete pripraviť nádherný záhon. Aj bez použitia iných kvitnúcich rastlín bude pôsobiť pestro a zaujímavo. Škála farieb chryzantém je totiž skutočne bohatá, kvety môžu byť biele, žlté, ružové, oranžové, červené až bronzové, v poslednom období sa dokonca objavili zelené kvety a existujú aj dvojfarebné odrody.

Kvety chryzantém sú vlastne súkvetia zložené z veľkého počtu drobných kvietkov a podľa stavby úborov sa delia na jednoduché a plné. Podľa tvaru rozlišujeme guľovité, guľovito zvlnené, prechodné, baletkovité, veternicovité, pompónkovité, lyžicovité, rúrkovité a pavúkovité.

Ako ich pestovať

Zakorenené odrezky treba vysadiť už na jar, keď pominú posledné mrazíky. Vyberte im svetlé priestranné miesto, aby sa mali kam rozrastať. Pôda by mala byť primerane výživná, dobre priepustná a mierne vápenatá. Pred výsadbou môžete do nej zapracovať kompost. Za suchého počasia je potrebná zálievka a až do obdobia tvorby púčikov treba rastliny prihnojovať.

Na bohaté kvitnutie je dôležité zaštipovanie. Podporí sa ním nielen tvorba kvetov, ale aj rast bočných výhonkov. Vykonáva sa približne týždeň po vysadení, prípadne ešte druhý raz v júni. Neskoré odrody sa zaštipujú, keď dosiahnu výšku 15 centimetrov.

Chryzantémy sa jednoducho rozmnožujú, a to buď delením starších trsov alebo odrezkami, ktoré sa odoberajú priamo z prezimovaných rastlín alebo v čase, keď sa rastliny zaštipujú pred kvitnutím. Zaštipujte ručne, alebo ulomte výhonok, ktorý hneď zapichnite do záhona alebo do nádoby, ktorú prikryte fóliou. Odrezky nesmú byť vytiahnuté a slabé. Správny odrezok má byť asi 8 cm dlhý a majú na ňom byť štyri listy. Pri teplote 18 až 20 °C odrezky zakorenia za tri týždne. Nezabudnite však na závlahu.