VIDEOnávod: Ako rozmnožiť muškáty pre ďalšiu sezónu

Na začiatku septembra z materskej rastliny ostrým nožom odrežte výhonky s tromi dobre vyvinutými očkami (zhrubnutými miestami) na stonke, dlhé asi 10 cm. Z odrezkov odstráňte spodné listy tak, aby na nich zostali len 2-4 najmladšie. Výsevný substrát premiešajte s niekoľkými lopatkami piesku a zmesou takmer až po okraj naplňte malé črepníky. Drevenou paličkou urobte do stredu každého črepníka jamku hlbokú 3 cm. Pripravené odrezky namočte dolnou časťou do stimulátora zakoreňovania a hneď ich po jednom popichajte do substrátu. Zeminu okolo odrezkov dobre zatlačte a opatrne polejte. Takto pripravené ich preneste na tienisté miesto do skleníka, kde o 3-4 týždne zakorenia, alebo využite praktické bytové miniskleníčky, ktoré však nezabudnite pravidelne vetrať.

