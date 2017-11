VIDEOnávod: Ako správne zazimovať muškáty

Už koncom augusta bolo potrebné ukončiť hnojenie a od septembra začať s obmedzovaním zálievky. Takto ste ich postupne predpripravili na zazimovanie. Skôr, ako ich prenesiete v debničke do pivnice či inej miestnosti, kde ich ochránite pred mrazmi, rastliny treba zostrihať. Odstrániť by sa mali všetky suché, žlté či inak poškodené listy a výhonky. Ak je rastlina napadnutá škodcom či chorobou, radšej sa jej zbavte a nezazimovávajte ju. Skrátiť treba aj dlhé výhonky, čím znížite nielen výpar rastliny, ale ušetríte si aj priestor.

Ak máte obmedzené priestorové možnosti a muškáty vysadené v debničkách sa vám nikde nepomestia, môžete ich prezimovať aj iným spôsobom. A to tak, že vyberiete muškáty z debničky, očistíte korene od prebytočnej hliny, skrátite korienky a celý koreňový bal zabalíte do hrubšieho novinového papiera. Pozor, substrát nesmie byť mokrý. Takto zabalené ich uložíte naležato do debničky a umiestnite na chladné miesto bez mrazov.

