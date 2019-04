Vidiecka atmosféra na balkóne! Inšpirujte sa a vysaďte vhodné kvetinky

Flox

Drobné kvietky floxu spestrujú tradičné trvalkové záhony, no môžete ich pestovať aj v nádobách na balkóne. Kým vo voľnej pôde prezimujú bez problémov, na balkóne potrebujú dôkladné zazimovanie, prípadne ich môžete pestovať ako letničky. Raz za dva týždne môžete do zálievky pridať hnojivo na kvitnúce rastliny a pravidelne odstraňovať odkvitnuté kvety. Rastlina sa vám odmení bohatou násadou púčikov. Kvitne prakticky celú sezónu a vybrať si môžete z rôznych odrôd. Doprajte im dôkladnú zálievku, no nie premokrený substrát.

Cínia

Farebná letnička je obľúbená najmä pre svoje krásne kvety na dlhých stonkách a nenáročnú starostlivosť. Môžete ju kombinovať s inými letničkami. Má rada teplé slnečné stanovište a výživnú pôdu, preto jej nezabudnite pravidelne k zálievke pridať hnojivo, prípadne zapichnúť do črepníka tyčinku, ktorá sa bude uvoľňovať postupne. Čo sa týka farebných kombinácií, nebojte sa rôznorodosti. Vo vidieckom štýle spolu ladí aj oranžová s ružovou.

Hortenzia

Drobné odrody hortenzií, ktoré nás často lákajú na pultoch záhradkárskych predajní, sú ako stvorené na pestovanie na balkóne. Nesvedčí im však silné slnko a preschnutá pôda, preto ich starostlivo zalievajte. V zimnom období potrebujú pobyt v bezmrazej miestnosti s teplotou ideálne okolo 10 stupňov. Von ich môžete premiestniť opäť po 15. máji. V črepníku ľahšie docielite kyslé pôdne pH, aby ste sa tešili z modrých či fialkových kvetov. Môžete pridať aj hnojivo určené priamo na modré hortenzie.

Rudbekia

Krásne farebné kvety pútajú pozornosť a lákajú aj včely a motýle, preto sa pripravte na to, že váš balkón ožije novými návštevníkmi. Rudbekie môžete rezať do kytíc a priniesť si kúsok vidieka na kuchynský stôl. Nie sú náročné na starostlivosť, ak ich však chcete prezimovať, v neskorej jeseni ich zostrihajte a črepníky dôkladne zazimujte alebo ich odložte do svetlej nevykurovanej miestnosti.

Minislnečnica

Majestátna slnečnica nemusí byť iba ozdobou záhrad. Miniodrody, dokonca v rôznych farebných variáciách, si môžete predpestovať sami a dopriať si tak aj na balkóne výhľad ako z katalógu. Umiestnite ich však tak, aby na ne svietilo slnko väčšinu dňa, no boli chránené pred vetrom, ktorý by ich dlhé stonky mohol ľahko poškodiť. Nepreháňajte to so zálievkou, nemusíte ich ani hnojiť, stačí ich len vysadiť do výživného substrátu určeného na pestovanie letničiek.