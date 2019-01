Viete, s ktorými rastlinami to čemerici najviac pristane v jednej nádobe?

Potešte sa snehobielymi čemericami, ktoré zvládajú tuhé mrazy i snehovú prikrývku. Ak čemericu vysadíte do košíka, poľahky ju môžete premiestňovať po balkóne či terase, kde sa vám to bude hodiť. Poradíme vám, s ktorými rastlinami jej to v nádobe najviac pristane.