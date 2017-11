Vytvorte si malé vresovisko aj na balkóne

Všetky vresoviskové rastliny majú spoločnú jednu vlastnosť – sú kyslomilné. Tento fakt si treba uvedomiť už pri výbere substrátu. Môžete ich vysádzať do kyslej rašeliny alebo do špeciálneho substrátu určeného pre tento typ rastlín, ktoré bežne ponúkajú v záhradných centrách. Okrem kyslého substrátu je dôležitý aj výber hnojiva. Rastliny by mali dostávať výživu tak, aby nedochádzalo k neutralizácii pôdnej reakcie, preto používajte zásadne hnojivá na kyslomilné rastliny. Nevhodné pH pôdy sa zvykne prejaviť najskôr na modro kvitnúcich hortenziách, ktoré strácajú svoju zaujímavú farbu. Neskôr rastliny prestávajú kvitnúť a celkovo chradnú.

Výber druhov

Vresovisko je príťažlivé na jar, keď rozkvitnú azalky a rododendrony. V lete sa o jeho pôvab postarajú veľké súkvetia hortenzíí, ktorých niektoré odrody kvitnú až do jesene. Keďže veľké množstvo týchto druhov je vždyzelených, nič zo svojej krásy nestrácajú ani v zimnom období. Vtedy dokonale vyniknú červené bobuľky skimie a drobné kvietky vresov a vresovcov. Sychravé novembrové počasie si môžete na balkóne spestriť pravé týmito druhmi.

Kým príde mráz

Ak výsadbu správne zazimujete a občas v zime polejete, bude vám robiť radosť až do nasledujúceho roka. Dôležité je chrániť najmä koreňový systém. Nádobu nenechávajte na podlahe, ale postavte ju na vhodnú podložku a obaľte ju bublinkovou fóliou, starým kobercom alebo iným materiálom s izolačnými vlastnosťami.