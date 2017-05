Krásne žlté slnečnice vás potešia aj na balkóne! Práve teraz ich môžete vysievať

Teraz je ideálny čas na vysievanie slnečníc do črepníkov aj do záhrady. Semienka slnečnice zatlačíme 1 – 2 cm hlboko do substrátu, ktorý udržujeme vlhký.

Keď sú rastlinky vysoké 15 – 20 cm, dáme do črepníka opornú paličku a slnečnicu začneme vyväzovať, aby ju vietor nepolámal. Semienka v zime použijeme do vtáčieho kŕmidla.

Pokochajte sa v našej žltej slnečnicovej galérií.

