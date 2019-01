Zelené aj v zime! 3 tipy na okrasné vždyzelené dreviny

Andromédka sivolistá (Andromeda polifolia).

Tento malý nenápadný kríček dorastá do výšky 20 až 30 centimetrov. Má čiarkovité kožovité listy, ktoré sú na vrchnej strane sivozelené, na spodnej sivo srienisté. V máji sa na rastline objavujú malé krčiažtekovité kvety ružovej alebo bielej farby.

Andromédka vyžaduje vlhkú, mierne kyslú pôdu s vyšším obsahom živín. Povrch pôdy sa odporúča zasypať vrstvou drvenej kôry pre udržanie vlhkosti. Rastlina je odolná proti chorobám a škodcom a dobre odoláva mrazom až do -45 °C. Z odrôd spomenieme ‘Blue Ice’ s modrozelenými až modrostriebornými listami, ‘Blue Lagoon’ s jasnými striebornosivými listami, ‘Compacta’ s modrozelenými listami, ‘Nikko’ so zelenými listami, ktoré majú na jar striebristý nádych.

Hebe (Hebe)

Tieto kríčky pochádzajú z Nového Zélandu, kde môžu dosiahnuť až veľkosť stromu, no u nás dorastajú do výšky 30 až 50 cm. Môžeme ich rozdeliť do dvoch skupín – na kvitnúce a nekvitnúce. Tie bez kvetov majú malé listy a sú odolnejšie proti mrazom. Odroda ‘Red Edge’ síce aj kvitne, ale skôr sa pestuje pre purpurovo červené listy mladé listy, ktoré výrazne kontrastujú s modrozelenou farbou starších listov.

Drobné listy na odrode ‘New Zealand’ nemenia farbu, sú krásne smaragdovo zelené počas celého roka. Vzpriamene rastúce konáriky odrody ‘Golden Esk’ pripomínajú cypruštek. Sú jasnej zelenej farby, ktorá sa v zime mení na zlatistú až bronzovú. ‘Green Globe’ má drobné lístky jasnej zelenej farby, ktoré dohusta pokrývajú celú rastlinu. Rastie pomaly a má pekný guľovitý tvar.

Krušpán (Buxus)

Patrí k balkónovým stáliciam a je vhodný aj do toho najmenšieho priestoru. Vyskúšať si na ňom môžete schopnosť tvarovania, lebo veľmi dobre znáša rez, a tak si z neho ľahko vytvoríte rôzne tvary. Výhodou pestovania na balkóne je to, že ho lepšie ochránite pred vijačkou krušpánovou, ktorej húsenice v posledných rokoch kríčky doslova devastujú.

Krušpán pravidelne kontrolujte a v prípade napadnutia hneď proti tomuto škodcovi zasiahnite. V zimných mesiacoch nezabúdajte na zálievku, aby vám nevyschol. Okrem zelenolistých odrôd si môžete vybrať ‘Variegatu’ s bielo panašovanými listami či ‘Aureovariegatu’ a ‘Elegans’ so žlto panašovanými listami.