Exotickú aku môžete v lete pestovať v črepníku na balkóne

Aka ovocná (Acca sellowiana)​

Je to vždyzelený ker alebo nízky stromček, v domovine dosahujúci výšku do 5 m. Pestovaná v nádobe dorastá do výšky asi 2 m. Botanicky ju zaraďujeme do čeľade myrtovité (Myrtaceae).

Listy sú pevné, elipsovité až oválne, na spodnej strane plstnaté. Kvety sú obojpohlavné, veľké 3 až 4 cm. Vyrastajú z pazúch listov, zväčša jednotlivo alebo po dvoch. Atraktívne pôsobia dlhé červené tyčinky so žltými peľnicami na koncoch, ktorých na jednom kvete môže byť až 120. Okvetné lístky sú bielej farby a zvláštnosťou je, že sú jedlé. Obdobie kvitnutia sa začína v máji, ale rastlina kvitne postupne až do jesene.

Starostlivosť počas roka

Nádoby s rastlinami umiestňujte na svetlé slnečné miesto. V lete ich môžete vyniesť na balkóny alebo terasy, kde ostanú až do jesene. Hoci aka znáša mrazy až - 5 ºC, schovajte ju radšej ešte pred ich nástupom. Prezimujte ju v svetlej chladnej miestnosti, alebo aj pri izbovej teplote. Pri podchladení koreňov rastlina dostane šok a reaguje opadom listov.

Aka tvorí riedke koruny, nezahusťuje, preto nevyžaduje špeciálny rez. Potrebné je iba každoročné silné zrezanie vyrodených konárov, lebo rodí na mladých letorastoch, a týmto zásahom podporíte ich tvorbu. Zásah sa odporúča vykonať v jarnom období, tesne pred začiatkom plného hnojenia. Následným efektom je tvorba nových pevných letorastov, ktoré sú nositeľmi budúcej úrody. Nezabúdajte ani na pravidelné odstraňovanie suchých a poškodených výhonkov, ako aj výhonkov vyrastajúcich z koreňov a bázy kmeňa.

Na choroby aka v našich podmienkach nie je náchylná. Zo škodcov sa môžu sporadicky vyskytnúť červce alebo puklice.

Dozrievanie voňavých plodov

Do rodivosti sa dostáva v treťom až štvrtom roku. Plodom je 5- až 8-dielna mnohosemenná bobuľa vajcovitého tvaru, veľká asi 6 cm, s hmotnosťou od 15 do 60 g. Dozrieva 5 až 7 mesiacov po odkvitnutí, v závislosti od vonkajších podmienok. Tenká pevná šupka sa v čase dozrievania sfarbuje do žlta, občas s jemným červeným líčkom. Jej povrch je pokrytý tenkou voskovou vrstvou. Keďže zrelé plody pred úplným dozretím opadávajú, zberajú sa ešte pred týmto obdobím. Pri izbovej teplote dozrejú o 7 až 14 dní.

Dužina je biela až zelenkastá, v zrelosti žltá. Má príjemnú šťavnatú, mierne kyslú chuť. Vôňou pripomína jahody a ananás. Plody je najlepšie skonzumovať do jedného týždňa.