Mestské záhradkárčenie! Vyskúšate v novej sezóne pestovanie vo vreciach?

Úrodu totiž nemusíte zberať iba na hriadkach. Rajčiaky, čerstvý šalát, ba dokonca aj jahody z vlastnej produkcie si môžete dopestovať vo vreciach so záhradnou zeminou. Väčší objem substrátu má väčšiu vodnú kapacitu i zásobu živín, a samozrejme zelenina je teda vitálnejšia.

Ak vám stačí zopár čerstvých plodov, môžete vo vreciach pestovať kolíkové rajčiaky. Tie však vyžadujú oporu, preto na ňu nezabudnite. Najlepším miestom na ich pestovanie je južná strana hneď pri stene, ktorá ich bude ohrievať. Celkom ideálne je, ak sú steny natreté bielou farbou.

Jednoduchý návod, ako na to:

- Vrece so zeminou neotvárajte bežným spôsobom. Pomocou noža vyrežte otvory s dvojnásobne väčším priemerom ako je priemer koreňového systému priesady. Vyrežte otvory, rovnomerne vzdialené od seba.

- Do 70-litrového vreca sa vám zmestia najviac tri rastlinky. Nepokúšajte sa ich "nadžgať" viac, aj keď sa vám zdá, že by sa zmestili. Rastliny by si neskôr príliš konkurovali, čo by sa odrazilo na kvalite plodov. Po výsadbe nezabudnite na pravidelnú zalievku a výživu vo forme tekutého hnojiva.

- Pri kolíkových rajčiakoch myslite taktiež na oporu. Zaobstarajte si dostatočne pevnú oporu. Špeciálna opora udrží celú rastlinu s kolíkom na mieste, aj keď vrstva zeminy vo vreci nie je dostatočne silná. Prípadne sa dá ukotviť o hliníkovú koštrukciu nad rastlinami.

Vo vreciach dopestujete

Kolíkové rajčiaky, šaláty, reďkovku, skoré zemiaky, papriky, baklažány, uhorky, cukety, patizóny, tekvice, fazuľu, hrach, mangold, bylinky i jahody. Môžete ich vysiať priamo do vriec alebo vysadiť sadenice, záleží na druhu a odrode zeleniny. Uprednostnite však menšie odrody určené na pestovanie v nádobách. Zeleninu, ktorá si nevyžaduje hlboký substrát, pestujte vo vreciach naležato.

Požiadavky na hĺbku substrátu

– minimálne 15 cm: šaláty, fazuľa, hrach, cesnak, cibuľa, špenát, reďkovky, cukety, jahody

– minimálne 20 cm: nízke kríčkové rajčiaky, tekvice, melóny, uhorky, baklažán, paprika, mangold, kapusta, rozmarín, šalvia

– minimálne 30 cm: zemiaky, kolíkové rajčiaky, mrkva, rebarbora