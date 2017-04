Pestujte v nádobách: Zelenina vždy po ruke

Návod na bezproblémové pestovanie

Substrátom nešetrite

– Predpokladom dobrej úrody je kvalitný vzdušný a priepustný substrát s dostatkom organických látok, ktorý zadržiava vlahu a postupne uvoľňuje živiny. Väčšina substrátov obsahuje aj hnojivo, preto rastliny začnite hnojiť až po štyroch týždňoch.

S hnojením opatrne

– Hnojivová zálievka zvyšuje násadu plodov. Vzhľadom na to, že vypestovanú zeleninu použijete na priamu konzumáciu, prihnojujte ju veľmi opatrne. Najvhodnejšie sú tekuté hnojivá určené na zeleninu. Nikdy však neprekračujte maximálnu dávku uvedenú na obale.

Výdatná zálievka

– Na úspešný rast je veľmi dôležitá závlaha. Malé množstvo substrátu v závesných košoch rýchlo vysychá, preto je pravidelná zálievka nevyhnutná. Počas horúcich letných dní ich polievajte denne.

Keď uprednostníte závesné koše

Najvhodnejší čas na výsadbu je polovica mája. Závesné koše sú vyrobené z rôznych materiálov, a aby sa na nich substrát udržal, musia obsahovať špeciálnu vložku z kokosového vlákna, machu alebo recyklovateľného papiera. Dostaneme ich kúpiť bežne v oddelení záhradkárskych potrieb, v rôznych tvaroch a veľkostiach. Ak je dno závesnej nádoby nepriepustné, použite drenáž, ktorá zabráni premokreniu zeminy.

Do závesnej nádoby nevysádzajte veľké množstvo rastlín, lebo by si mohli konkurovať a obmedzovať sa v raste. Balkónové rajčiaky majú veľa vedľajších výhonkov, preto do črepníka umiestnite iba jednu rastlinu. Čili papričky budú pôsobiť zaujímavo, keď vysadíte dve alebo tri farebne odlišné odrody. Rovnako ako aj listy šalátu a rôzne kombinácie byliniek. Peknú zostavu tvoria aj koše zavesené nad sebou, začínajúc najmenším. Do každého môžete vysadiť iný druh zeleniny.

Skorá koreňová zelenina: Reďkovka, paštrnák, petržlen