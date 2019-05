Neodolateľná vôňa vanilky! Viete, ako sa pestuje?

Namáhavé pestovanie

Vanilka voňavá je epifytická liana pochádzajúca z Mexika. Korene má v pôde a popína sa po kmeňoch stromov často až do výšky desať metrov. Stonka je tuhá, valcovitá, s kolienkami, z ktorých vyrastajú vzdušné korene. Nimi rastlina prijíma vzdušnú vlhkosť a prichytáva sa na oporu. Striedavé podlhovasté listy sú dužinaté, dlhé okolo 15 cm. Bledožlté 7 cm veľké kvety majú zelený nádych a vyvíjajú sa v mnohokvetých pazušných strapcovitých súkvetiach. Kvety, ktoré vôbec nevoňajú, sa otvárajú len raz na niekoľko hodín, pestované v kultúre sa preto umelo opeľujú. Plodom je 16 až 30 cm dlhá tobolka, ktorá obsahuje kašovitú, výrazne aromatickú dužinu s tisíckami drobných semien. V zrelosti tobolka puká na dve časti. Prvé plody sa objavujú v treťom až štvrtom roku rastu. Zberajú sa pred dozretím, keď sa ich farba mení zo zelenej na žltú. Charakteristickú čiernu farbu a príjemnú vôňu získavajú až fermentáciou.

Vanilka potrebuje teplé, vlhké podnebie a humóznu pôdu. Neznáša priame slnko, na farmách ju preto pritieňujú. Často sa pestuje na ovocných drevinách alebo kakaovníkoch. Jej pestovanie je veľmi nákladné a namáhavé nielen pre to, že kvety treba umelo oplodňovať (zručný farmár opelí až dvetisíc kvetov denne), ale aj pre doplnkovú závlahu. Desať mesiacov v roku ju zalievajú, potom zálievku obmedzia, následkom čoho začína kvitnúť. Aj počas dozrievania strukov je zálievka obmedzená.

Pestovanie v črepníku

U nás môžete vanilku pestovať ako izbovú rastlinu. Na substrát je nenáročná, mal by však byť vzdušný a priepustný, aby korene mali dostatok kyslíka. Do záhradného substrátu sa odporúča pridať kúsky kôry, keramzit, perlit a rašelinu. Na dno nádoby treba nasypať asi 3 cm drenážnej vrstvy. Nakoľko je to popínavá rastlina, musíte dať do črepníka nejakú oporu, najlepšie mriežku, na ktorú sa výhonky budú môcť prichytiť. Polievajte ju výhradne vlažnou a mäkkou vodou, ale opatrne, lebo pri nadmernej zálievke trpí hubovými chorobami. Ďalšia zálievka by mala nasledovať až vtedy, keď je substrát suchší. Vanilka nevyžaduje pravidelné hnojenie, stačí, ak ju v lete prihnojíte raz za mesiac, najlepšie hnojivom s postupným uvoľňovaním. Najvhodnejšie je špeciálne hnojivo na orchidey.

Znesie aj suché podmienky panelákových bytov, ale musíte ju pravidelne rosiť. Aby listy nespálilo slnko, umiestnite ju ďalej od okna. Vhodná je juhozápadná expozícia. Ak chcete, aby rastlina kvitla, musíte dodržať niekoľko podmienok. Prvá je striedanie obdobia sucha a vlhka, druhá, aby výhonky dorástli do väčších rozmerov, aspoň do dĺžky dvoch metrov a tretia, aby teplota v miestnosti neklesla pod 15 °C. V lete je vhodné vyložiť ju na balkón na polotienisté miesto chránené pred vetrom. Rozmnožiť si ju môžete vrcholovými odrezkami dlhými 30 až 40 cm. Listy z dolnej časti odstráňte a zapichnite do substrátu. Potom polejte, črepník zakryte fóliou a položte na miesto s teplotou okolo 25 °C.

Konzumácia

Veľa produktov vonia a chutí po vanilke, ale len málo z nich ju skutočne obsahuje. Prírodný vanilín často nahrádza umelo vyrobený, ktorý objavili v roku 1874. V kuchyni sa napriek tomu vyplatí trochu investovať a používať pravú vanilku. Tobolky, ktoré sa označujú ako struky, treba rozrezať po dĺžke a spolu s ingredienciami, ktoré majú prevoňať, sa nechajú variť. Dužina so semienkami sa potom vyškrabe a ponechá v pokrme.

TIP ZÁHRADKÁRA

Kupovaný vanilkový cukor je vyrobený zo syntetického vanilínu. Doma si môžete pripraviť pravé ochucovadlo tak, že do nádoby nasypete práškový cukor, vložíte do neho kus vanilky a uzavriete. Cukor čoskoro nasiakne jej vôňou.

VIZITKA RASLINY

Názov: vanilka voňavá (Vanilla planifolia)

Vzhľad: popínavá rastlina

Kvety: bledožlté

Listy: sivozelené

Plody: tobolky

Čítajte tiež: