Ideálna na zimu! Táto izbovka ponúka množstvo výhod

Kalanchoa (Kalanchoe) ponúka vyše 100 druhov a zvyčajne sú považované za sukulentné rastliny. Aj keď väčšina druhov prirodzene rastie v suchších oblastiach, neplatí to pre všetky druhy. V prirodzenom prostredí totiž nájdeme aj také, ktoré osídľujú vlhké kaňony a rokliny aj miesta s klímou tropických nížin.

Obľúbená

Najznámejším druhom, ktorý je aj u nás bežne celoročne dostupný v predajniach a je veľmi obľúbený - je Kalanchoe Blossfeldiana (Kalanchoe blossfeldiana). Nájdeme ju v rôznych farbách a odtieňoch od červenej, ružovej, žltej, oranžovej až po bielu.

Vedeli ste, že...

...Kalanchoe Blossfeldiana má svoj pôvod najmä v oblasti Madagaskaru odkiaľ bola aj privezená do Európy nemeckým botanikom Robertom Blossfeldom, podľa ktorého dostala aj pomenovanie.

Čítajte tiež:

Veľká výhoda

Veľkou prednosťou tejto izbovky je to, že počas zimných mesiacov, keď sú naše byty a domy vykurované a máme doma suchý vzduch, to tejto kalanchoe neprekáža. Naopak veľmi dobre znáša suchý vzduch.

Pestovanie

Na starostlivosť je to veľmi vďačná rastlina, ktorá nie je náročná. Vyhovuje jej klasická izbová teplota. Miesto by ste pre ňu mali vybrať svetlé, ale treba dať pozor, aby nebolo na priamom slnku, ktoré jej zvykne páliť listy.

Kalanchoa dokonca vlhko neznáša. Mokrý substrát spôsobuje zahnívanie koreňov. Preto ju polievajte, až keď substrát mierne obschne. Samozrejme, v zime zálievku obmedzte.

Takto zakvitne

Rozkvitnutej rastlinke treba dopriať svetlé miesto či miesto s rozptýleným svetlom. Suché a odkvitnuté kvety jej odstraňujte, aby ste ju podporili v dlhšom kvitnutí.

Ďalším kvitnutím vás poteší vtedy, keď jej doprajete menej svetla. Väčšinou sa to deje prirodzene s nástupom jesenných a zimných mesiacov, keď sú dni kratšie. Ak by to však na vašu izbovku nefungovalo môžete ju umelo pritieniť.

Získajte nové rastlinky zadarmo

Kalanchou si aj ľahko rozmnožíte pomocou vrcholových odrezkov. Ideálne obdobie je vtedy, keď rastlina nekvitne. Odobraté odrezky stačí dať do vody, aby zakorenili a potom posadiť do črepníčka so substrátom.

Čítajte tiež: