Keď záhrada odpočíva, je čas na malé experimentovanie

Skôr ako nastane čas vhodný na presádzanie izbových rastlín do čerstvého substrátu, môžete si ich rozmnožiť z vrcholových odrezkov. Je to najjednoduchšia metóda ako sa dopracovať k novým rastlinám. Po zakorenení a ujatí padnú vhod napríklad ako darček pre oslávencov, prípadne potešia ako malá pozornosť.

Zakorenia v pohári

Najmenej prácne je zakorenenie vo vode. Stačí ak pomocou čistého náradia odrežete 10 cm dlhý odrezok. Pri väčšine rastlín platí, že by nemal byť zdrevnatený. Odobratý odrezok ponorte do vody v sklenom pohári. Dajte si pozor, aby ste sa nedotkli prstami reznej plochy, mohli by ste do odrezku zaviesť infekciu. V prípade, že je výhonok veľmi olistený, niekoľko spodných listov môžete odstrániť. Niektorí záhradkári odoberajú odrezky aj z kvitnúcich rastlín, pričom pri procese množenia kvetné puky z množiteľského materiálu odstraňujú. Avšak rezkovanie v čase kvitnutia nie je ideálny termín. Rastlina sa nachádza v úplne inom režime a množenie sa nemusí podariť.

Keď už máte odrezky v pohári, postavte ho na svetlé miesto s normálnou izbovou teplotou. V priebehu dvoch až troch týždňov sa vytvoria rastlinkám korene. Pozor však dajte na dĺžku pobytu rastliny vo vode. Vytvoril by sa príliš silný koreňový systém pripomínajúci klbko. Takáto spleť koreňov by sa ťažko vysádzala, mohli by sa poškodiť.

Zakorenený výhonok teda včas vysaďte do substrátu určeného na izbové rastliny a mierne zalejte. Nádobu postavte na miesto zodpovedajúce danému druhu.

Týmto spôsobom si vyrobíte nové figovníky, pri ktorých si dajte pozor na mlieko vytekajúce z odrezku. Je jedovaté. ďalej si takto rozmnožíte vianočnú hviezdu, tučnolist, oleander, monstera skvelá, netýkavka sultánska. Špecifický je šachor rozložitý, ktorý síce zakoreňuje vo vode, ale zakoreňujúca časť je obrátená doslova hore nohami. Vyberte si odkvitnutú stonku, skráťte na nej listy. Do nádoby s vodou vhoďte zopár kúskov drevného uhlia a stonku ohnite tak, aby listy ostali ponorené vo vode. Nezabudnite raz do týždňa vymeniť vodu za čerstvú, už čoskoro sa objavia maldé rastlinky, ktoré presadíte do vhodného substrátu. O mladé rastlinky sa starajte už podľa nárokov daného druhu. V pohári obalenom v alobale alebo ak chcete v alumíniovej fólii zakorenia listy fialky africkej.

