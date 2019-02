Krásna Gloxínia: Poradíme, ako ju pestovať

Možností je veľa

Gloxínia má veľmi veľa odrôd a pochádza z Brazílie, kde bola v 19. storočí objavená a popísaná francúzskym botanikom Benjamínom Petrom Gloxinom. Tento pôvodne nenápadný kvietok zaujal aj hlavného botanika na univerzite v Bonne, ktorý položil základ jej šľachtenia a vďaka jeho práci vznikli izbové rastliny kvitnúce v lete a na jeseň.

Izbovka zaujme zamatovým povrchom a veľkými kvetmi. Dnes si môžete v kvetinárstve vybrať rôzne farby od tmavofialovej, cez sýtočervenú až po nežnú bielu. Nájdu sa aj rôzne kombinácie týchto farieb. Jednoducho sa im nedá odolať. Čo s nimi, keď si ich prinesiete domov?

Starostlivosť

Najvhodnejšie miesto na pestovanie je na parapete východného okna. Je to nenáročná rastlina, ktorá potrebuje pravidelnú zálievku počas vegetácie asi 2 x do týždňa a počas obdobia oddychu, čo je cez zimu a na jar, 1 x do týždňa. Dávajte pozor, aby nebola premokrená, substrát by mal byť vlhký. Na konci jari začnite do zálievky pridávať výživu na kvitnúce rastliny. To je pre gloxíniu signál, že nadišiel čas kvitnutia.

Gloxínii sa veľmi dobre darí aj v záhrade. Nájdite jej miesto pod korunou stromu, kde je zaručené, že na ňu nebude celý deň pražiť slnko, ale bude mať príjemný tieň. Listy bude mať oveľa pevnejšie a vzhľad kompaktnejší. Dokonca aj kvety sa na nej objavia oveľa skôr.

Poteší aj menším množstvom kvetov

Aj keď gloxínii zabezpečíte vhodné podmienky, nikdy nebude taká pekná ako v deň, keď ste si ju priniesli z obchodu. Profesionálny pestovatelia vytvárajú rastlinám špeciálne podmienky a vyživujú ich veľkým množstvom hnojiva. Keďže vytvoriť rovnaké podmienky aj v bežnej domácnosti je takmer nemožné, uspokojte sa s tým, že gloxínia bude kvitnúť menej bohato.

Čítajte tiež: