Letnenie im prospeje! Vyneste izbové kvety von na vzduch a slniečko

Hneď ako ich presťahujete von na vzduch, navodia magický pocit, akoby ste sa presťahovali do obľúbenej prímorskej destinácie spolu s nimi. Palma z obývačky či farebná bugénvilea zo schodiska vynikne na terase či balkóne celkom inak ako v interiéri. O tom, že aj ostatné druhy z južných oblastí prenesené von sú šťastná voľba, vás nemusíme presviedčať. Ako ich však na tieto nové letné podmienky správne privykať?

Sťahovanie bez ujmy

Skôr ako rastliny presťahujete na čerstvý vzduch, nezabudnite, že potrebujú čas privyknúť si na zmenu prostredia, preto pre ne prichystajte pobyt v tieni. Aby nedostali šok zo zmeny prostredia a intenzívneho svetla, treba ich na slnečné lúče privykať postupne. Nádoby s rastlinami najprv premiestnite do polotieňa a až neskôr tým, čo znášajú slnko, nájdite priestranné a slnečné miesto. Ak nemáte priestor na terase či balkóne, rastliny môžete vysadiť aj do záhradných záhonov. Jednoducho ich zakopte aj s nádobou do pôdy a na jeseň ich znovu vykopte a preneste do miestnosti.

Kedy môžu ísť na vzduch

Kedy je však ten správny čas na veľké sťahovanie? Väčšinu rastlín pestovaných v nádobách môžete premiestniť na terasu po 15. máji, teda po pominutí nebezpečenstva neskorých mrazov. Pri priaznivom počasí v dlhodobých prognózach to však môže byť aj skôr. Vtedy však treba sledovať aktuálnu predpoveď počasia a v prípade výskytu nižších teplôt ich prikryť veľkým kusom látky či netkanej textílie. Obzvlášť citlivé na chlad sú rastliny pochádzajúce z trópov, ako napríklad bugénvilea, ibištek či podslnečník, preto ich vyneste von medzi poslednými. Otužilejším stredomorským rastlinám, ako napríklad olivovník, oleander, figovník či citrónovník, neprekáža krátko trvajúci mráz do – 5 °C.

Skôr ako ich prenesiete

Pred prenesením na vzduch odstráňte z rastlín zvädnuté časti a malými hrabličkami opatrne nakyprite zeminu v črepníkoch. Oleander, ibištek a olivovník nerežte, aby rastliny zhustli a neskôr bohato zakvitli.

Starostlivosť vonku

Počas leta rastliny pravidelne hnojte hnojivom na kvitnúce alebo zelené rastliny. Granátové jablko, palmovka a ibištek sú náročné na vlahu, preto ich polievajte častejšie. Ostatným zálievku prispôsobte aktuálnej potrebe. Pravidelne ich kontrolujte a dbajte na to, aby substrát nevyschol. Ak na polievanie zabúdate, nainštalujte si automatickú závlahu, ktorá dodá potrebnú dávku vody aj počas vašej neprítomnosti. V období horúčav rastlinám doprajte sprchovanie. V chládku ich osviežte prúdom vody a nechajte ju z listov odkvapkať. Až potom ich preneste na pôvodné slnečnejšie miesto. Rozkvitnuté kvety nesprchujte, lebo môžu stratiť svoj pôvab. Odstraňujte iba zvädnuté a odkvitnuté, čím zachováte svieži vzhľad rastlín.

Tip Záhradkára - ľahká manipulácia

Pravidelné prenášanie rastlín vysadených v ťažkých a veľkých nádobách z bytu na terasu alebo do záhrady a späť dá poriadne zabrať aj silnému chlapovi. Ako výborná pomôcka vám poslúžia popruhy na ľahšie uchopenie nádoby alebo rudla na jednoduché prevezenie z miesta na miesto.

Dôležité rady pred sťahovaním

– Von vykladajte rastliny od polovice mája až do začiatku júna, v priebehu septembra ich presťahujte opäť dnu.

– Kvety potrebujú čas privyknúť si na zmenu prostredia, preto im umožnite najskôr pobyt v tieni.

– V príliš veľkých horúčavách, ktoré nás v posledných rokoch prenasledujú, ich radšej pritieňte.

– Pre letnené rastliny vyberajte miesto chránené pred vetrom.

– Zálievku prispôsobte aktuálnej potrebe a nezabudnite ich pravidelne prihnojovať.

