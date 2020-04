Ostali ste doma s deťmi? Zabavte ich a venujte čas izbovkám

Izbové rastliny majú v zime tendenciu rásť skôr do výšky ako do šírky. Celkový habitus rastliny potom nie je taký atraktívny, ako by ste chceli. V marci, asi dva týždne pred presadením do nového substrátu, je čas vhodný na ich zrezanie. Okrem úpravy „strihu“ získate množiteľský materiál na výsadbu nových rastlín. Stačí, ak časti výhonkov budú zdravé. V pohári s vodou zakorení napríklad africká fialka, monstera skvelá, netýkavka sultánska či zamiokulkas, plektrant alebo šachor. Iné odrezky si zas vyžadujú jednoduché ošetrenie v stimulátore zakorenenia a následné vysadenie do substrátu na izbové rastliny.

