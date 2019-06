Praktický videonávod na staronový figovník kaučukový! Naučte sa ho množiť

Figovník kaučukový bežne známy ako fikus je príslušník veľkej rodiny figovníkov, ktorá zahŕňa vo svojom rode približne 600 druhov. Doma sú v teplých častiach sveta. Spomínaný druh prirodzene rastie v Indii, kde nadobúda naozaj gigantické rozmery.

Pestujú sa dve odrody

V našich príbytkoch sa vyskytujú odrody ‘Decora’ a ‘Robusta’. Veľké kožovité listy nadobúdajú tmavozelenú farbu až po dosiahnutí bežnej veľkosti. Dovtedy sú sfarbené do bronzova. Obe odrody pomerne dobre rozkonárujú, no nevýhoda je, že procesom stárnutia majú tendenciu zhodiť spodné listy. Veľmi atraktívne listy s nerovnomerným zafarbením nájdete na druhu Ficus doescheri s ružovou a krémovou kresbou na listoch. Ďalší príbuzný Ficus schryveriana sa vyznačuje striedaním odtieňov zelenej s krémovou.

Starostlivosť v skratke

Hoci sa jedná o nenáročnú rastlinu, už pri kúpe sa sústreďte na jej vzhľad. Snažte sa vybrať dobre olistený figovník s pekne vyfarbenými listami. Pokiaľ kupujete rastlinku v horúcom lete, pokúste sa s ňou dostať domov čo najrýchlejšie. Priame slnečné lúče je neurobia dobre, rovnako ani dlhodobý pobyt v aute. Pred prenosom by mala byť dobre zavlažená. Ako sme upozornili,priame slnko figovníku nevyhovuje. V byte však potrebuje slnečné miesto, aby sa listy správne vyfarbili, hoci je pravda, že bez väčšej ujmy zvládne aj tieň. V lete neznáša teploty vyššie ako 29°C, takže je vhodný do priestorov s klimatizáciou, ktorá je dnes už samozrejmosťou. Dvakrát za týždeň ho počas letných dní dobre zalejte, v zime zálievku obmedzte na raz týždenne, aby pôda ostala sotva vlhká. V zime sa mu darí aj v blízkosti radiátora.

Rozmnožovanie

Existuje niekoľko spôsobov ako figovník rozmnožiť. Veľkú rastlinu, ktorá zhodila spodné listy zmladíte a teda rozmnožíte, ak urobíte do bezlistej stonky zárez zdola nahor pod listom alebo jazvou, ktorá po ňom ostala. Zárez by mal pripomínať odchlípenú kôru pri očkovaní ovocných drevín. Do tohto zárezu pomocou štetca aplikujte stimulátor rastu a následne doň vložte drobný kamienok, aby sa rana udržala otvorená. Takto pripravenú časť rastliny omotajte vlhkým machom a pripevnite ho špagátom. Následné to celé ešte obaľte fóliou. Akonáhle sa objavia pod fóliou korienky, pripravte si nový črepník a novú zakorenenú rastlinku odrežte a presaďte. Spodnú časť materskej rastliny nemusíte vyhodiť. Ranu zatrite vazelínou a naďalej sa o ňu starajte. Mala by vyhnať nové lístky zo spiacich púčikov. Ďalšia možnosť je namnožiť si hneď niekoľko kusov mladých figovníkov z odrezkov práve teraz v lete. Potrebujete k tomu mladú rastlinu a ostrý nôž. Postupujte nasledovne - odrezky odoberajte tak, aby každý jeden obsahoval list. Po odobratí z materskej rastliny ich nechajte dve hodiny ponorené vo vode. Následne ich ponorte to stimulátora rastu a zakorenenia a vysaďte. Ďalšia starostlivosť je rovnaká ako pri starších rastlinách. Pri manipulácii s odrezkami radšej používajte rukavice, šťava - latex, ktorý z nich vyteká sa dosť lepí.

zdroj: youtube.com autor: Lidiya Kirillova

Mohlo by vás zaujímať:

Letnenie im prospeje! Vyneste izbové kvety von na vzduch a slniečko​

Nové rastlinky úplne zadarmo! Pozrite si spôsoby rozmnožovania izboviek