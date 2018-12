Spestrite si vianočný interiér izbovou rastlinou s bobuľkami

Kvety a plody

Ardízia vrúbkovaná (Ardisia crenata) zväčša kvitne od júna do septembra. Z kvetov sa rýchlo vytvoria červené plody, ktoré síce nie sú jedlé, ale rastlinu krášlia veľmi dlho, často dovtedy, kým sa neobjavia nové kvety. Ardízia je preto ozdobou interiéru počas celého roka. Počet plodov môžete zvýšiť opeľovaním kvetov štetcom. Aby na výhonkoch vydržali čo najdlhšie, dôležitá je v zimnom období nižšia teplota 15 až 18 °C v miestnosti a dostatok vzdušnej vlhkosti, bez ktorej sa scvrkávajú a opadávajú.

Ako ju správne pestovať?

Obľubuje svetlé stanovište, no nemala by byť vystavená priamemu slnečnému žiareniu. Najvhodnejšie je stanovište s orientáciou na východ. Počas celého roka ju stačí polievať iba mierne, dôležité je však intenzívne rosenie, aby sa zvýšila vlhkosť vzduchu, preto ju nedávajte do blízkosti radiátora. Rastlina sa však nesmie rosiť v čase kvitnutia, čo by ovplyvnilo tvorbu plodov. Polievať by sa mala mäkkou vodou.

V období vegetácie, to znamená od marca do augusta vyžaduje výdatné hnojenie. Raz za týždeň použite klasické hnojivo na črepníkové rastliny. Presádzajte ju raz za 2 až 3 roky vždy na jar, skôr než začne vytvárať nové výhonky. Vhodný je kvalitný výživný substrát s vysokým obsahom humusu a s pH 6.

Rozmnožiť si ju môžete polovyzretými alebo vrcholovými odrezkami, pri zakoreňovaní však vyžadujú vysokú teplotu – až 25 °C. Skúsiť to môžete aj pomocou semienok, ktoré získate zo zrelých plodov. Vysievajte ich na jar.

Na jar ju môžete zrezať. Dá sa dobre tvarovať, ak ju budete pestovať v tvare stromčeka na kmienku, dokonale nahradí vianočný stromček.

