Sú čarovné! Tieto izbové kvety proste musíte mať

Izbových rastlín je v súčasnosti v ponuke viac než dosť. Na svoje si prídu obdivovatelia kvitnúcich druhov aj prívrženci nenáročných. Vybrať si dokážu fajčiari aj deti, a dokonca aj milovníci domácich zvierat. Zaujímavé a aj praktické sú druhy s prevísajúcimi výhonkami, ako napríklad tieto tri krásky popísané nižšie.

Tradeskancia

Známa (Tradescantia) nenáročná rastlina s rýchlym rastom zahŕňa rozličné odrody, ktoré sa od seba odlišujú sfarbením listov a ich kresbou. Pri jej pestovaní máte hneď dve možnosti, môžete ju viesť po opore v podobe malej konštrukcie alebo ju len tak nechať voľne prevísať cez okraj črepníka.

V bytoch sa stretnete napríklad s tradeskanciou myrtolistou (Tradescantia fluminensis) pôvodom z južnej Ameriky. Vďaka nenáročnosti je to veľmi obľúbená rastlina. Existuje množstvo druhov a odrôd s čistozelenými listami, zeleno-bielo-ružovo pásikovanými, prípadne so žltými pásikmi alebo červeno fľakatými listami, z ktorých si určite vyberiete. V našich končinách kvitne len príležitostne, zato nás teší krásne vyfarbenými listami. Jej plazivé výhonky môžu dorastať do dĺžky až pol metra. Najlepšie sa jej darí na svetlom prípadne polotienistom stanovišti s teplotou okolo 18 – 24 °C, v zime 15 °C.

Aby spokojne vegetovala potrebuje mať neustále mierne vlhký substrát, v zime si však vyžaduje skromnejšiu zálievku. Od marca do augusta ju prihnojte raz za 14 dní. Pre túto rastlinu je typické vyhoľovanie na báze. Ak už vyzerá veľmi chabo a viac choro ako zdravo, pozaštipujte jej rastové vrcholy. Tie môžete ponoriť do stimulátora rastu a nechať ich zakoreniť.