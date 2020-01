Rastliny sa predávajú zvyčajne v malých nádobách, preto by ste mali dopriať prvosienke väčší črepník.Autor: pinterest.com

Prvosienky (Primula acaulis) sa tešia veľkej obľube, no často mnohých odrádza, že po prinesení domov sa na nich kvety udržia len určitú dobu. Po uplynutí dvoch týždňov strácajú prvosienky zdravý vzhľad. No nemusí to byť tak, ak dodržíte čo potrebujú, budú vás tešiť dlhšiu dobu.