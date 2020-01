TOP izbové rastliny do pracovne! 6 TIPOV aj dôvody, ktoré vás presvedčia

Súčasným trendom je už aj pracovanie z domu. Preto sa pracovne či pracovné kútiky stávajú súčasťou našich domácností. Či už premýšľate nad zelenými spoločníkmi do domácej či firemnej pracovne, určite neváhajte. Okrem spomínaných dôvodov toho totiž rastliny dokážu ešte oveľa viac.

Na čo myslieť?

Svoju pozornosť sa oplatí zamerať najmä na rastliny, ktoré sú nenáročné a nebudú si vyžadovať špeciálnu starostlivosť, na ktorú sa pod vplyvom pracovného nasadenia veľmi ľahko zabúda. Taktiež zvoľte rastliny, ktoré nemajú príliš bujný rast, aby ste po čase nemuseli riešiť, čo spravíte s tým obrovským kríkom, cez ktorý nevidíte na dvere.

5 dôvodov, prečo sa oplatí mať rastliny v pracovni

- Spríjemňujú prostredie

- Znižujú stres

- Zlepšujú koncentráciu

- Zvyšujú motiváciu

- Čistia vzduch

1. Zamiokulkas

Je asi jednou z najobľúbenejších rastliniek vo všeobecnosti. Je to najmä vďaka jeho nenáročnosti. Výborne totiž zvláda sucho a oveľa viac mu prekáža premokrenie a vlhkosť, ktorá spôsobuje jeho odhnívanie. Vyhovuje mu rozptýlené svetlo. Takže sa vyhnite umiesteniu na južné okno, kde by mu vadili prisilné slnečnú lúče. Zamiokulkas (Zamioculcas) môžete na jar a v lete prihnojiť hnojivom na zelené rastliny. Dbajte o to, aby mal dostatočne veľký črepník.