Určite zaujme! Oživte interiér krásnym cykasom

Ako napovedá názov, pochádza z Japonska a patrí medzi najznámejšie cykasy na svete. Hoci sa veľmi podobá na palmu, je skôr príbuzný ihličnanom či papradiam. Listy vyrastajú z drsného hnedého kmeňa, ktorý má tvar gule alebo valca. Kmeň však neobsahuje drevo, ale relatívne pevnú štruktúru plnú škrobu. Sú to dvojdomé rastliny, rozlíšiť sa dajú iba podľa šišiek.

Perovito zložené listy majú tmavozelenú farbu a na koncoch bývajú mierne podvinuté. V domácich podmienkach dosahujú dĺžku asi jeden meter. Mladé listy sú mäkké a pokrýva ich oranžová plsť. V tomto období sú veľmi citlivé a ľahko sa môžu poškodiť. Ak sa oprú o nejakú prekážku, napríklad stenu, záclonu, inú rastlinu, zdeformujú sa a už tak ostanú. Po niekoľkých týždňoch totiž listy stvrdnú. Treba si dávať pozor, aby ste sa na nich nezranili, nebezpečné je najmä poranenie očí, keďže všetky cykasy sú jedovaté. Listy tvoria ružicu na konci kmienka a vyzerajú, akoby boli z plastu. Rastú pomaly, za rok vyrastie jeden až dva. Staršie listy odspodu žltnú, tie treba odstrániť. Rastlina tak tvorí kmeň.

Zásady pestovania

V domovine tento cykas rastie na svahoch vystavených celý deň slnku, s vápencovým podkladom s chudobnou pôdou. Podobné podmienky mu treba vytvoriť aj v byte. Dôležitý je správny substrát, ktorý musí byť dobre priepustný, vzdušný a ľahký. Voda ním musí pretiecť a zároveň ostane vlhký. Do zeminy je preto vhodné primiešať hrubý kremičitý štrk, perlit alebo antuku. Nezabudnite ani na drenáž, najlepšie z polystyrénu alebo keramzitu. Pamätajte na to, že cykas neznáša premokrenie. Tomu prispôsobte aj zalievanie. Polejte ho vždy až vtedy, keď substrát preschne.

Nádoby

Keďže tvorí mohutný a dlhý hlavný koreň, vhodné sú vyššie a užšie nádoby. Okolo rastliny však musí ostať dostatok miesta na drobné korene vystupujúce na povrch. Majú tvar guľôčok a rastlina pomocou nich prijíma vzdušný dusík. Treba na ne dávať pozor, lebo sú veľmi krehké a ľahko sa odlomia.

Umiestnenie

Ide o teplomilnú rastlinu, preto ju položte na teplé miesto s dostatkom slnečného svetla. Bez toho nevyrastú nové listy, čo je najväčší problém v bytových podmienkach. Pri pestovaní na okne pri objavení sa mladých listov rastlinu pravidelne otáčajte, aby sa vyvinuli pravidelne.

V lete môžete cykas vyložiť von, na balkón alebo do záhrady. Hoci má rád priame slnko, treba ho naň postupne privykať, aby slnečné lúče nespálili listy. V teplejších európskych krajinách rastú cykasy celoročne vonku, u nás ich radšej pred príchodom zimy preneste dovnútra. Neuškodili by im ani tak mierne mrazy ako nadbytočná vlhkosť.

Ak máte na to podmienky, v zimných mesiacoch im doprajte čas na oddych. Môžete ich dať do chladnejšej miestnosti s teplotou okolo 10 až 15 °C a výrazne obmedzte zálievku.

Hnojenie

Vzhľadom na to, že cykas v prírode rastie na chudobných pôdach, netreba to s výživou preháňať. Samozrejme, staršie rastliny pestované niekoľko rokov v jednom črepníku môžete mierne prihnojiť. Platí pritom zásada, že menej je viac. V sezóne aplikujte viaczložkové hnojivo asi raz za mesiac. Vhodné je napríklad určené na ihličnany. Ak použijete dlhodobo pôsobiace hnojivo, dajte ho do pôdy na jar. Počas vegetačného pokoja však v žiadnom prípade neprihnojujte.

Presádzanie

Cykasy nemajú rady presádzanie, takže k nemu pristúpte, až keď je to nevyhnutné, napríklad keď korene prerastajú cez odtokový otvor alebo sa rastline nedarí. Bežne ich stačí presadiť raz za päť rokov. Po tomto úkone totiž rastlina začne opäť rásť zvyčajne až o rok. Presádzajte vždy na jar, skôr ako sa objavia nové listy. Pracujte opatrne, aby ste nepolámali korene a choré pritom odstráňte. Po presadení začnite polievať až asi po dvoch týždňoch a polievajte mierne tak, aby medzi jednotlivými zálievkami substrát preschol.

