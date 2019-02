Vlastné citrusy! Z kôstky vyrastie rastlinka, má to však jeden háčik

Mnohí ste už určite skúšali zasadiť semienka z mandarínok či citrónov do črepníkov a čakali ste, čo z nich narastie. Na veľkú radosť väčšinou vyklíčili a pomaly sa vyvíjali krásne svieže zelené rastlinky. Rástli do výšky, ale nekvitli, a teda ani nerodili. Takéto rastliny totiž začnú rodiť zvyčajne až po dvadsiatich rokoch, ba i neskôr, pričom nie je zaručené, že plody budú rovnaké, aké ste pred rokmi konzumovali. Aby ste sa úrody dočkali skôr, treba rastliny vypestované zo semienok navrúbľovať alebo naočkovať vhodným materiálom – z rodiacich rastlín.

Ako postupovať?

Z pomaranča alebo citróna vyberte semienka a nechajte ich obschnúť. Semienka z mandarínok nepoužívajte, lebo semenáče z nich nie sú vhodné ako podpníky. Medzitým si pripravte malé črepníky alebo tégliky z jogurtu, na dne ktorých treba urobiť dierku na odtok prebytočnej vody pri zalievaní. Potom si namiešajte substrát, nasypte ho do črepníkov, semienko zasaďte do hĺbky 2 cm a zakryte igelitom. Nádobky si ešte označte dátumom vysievania a druhom rastliny, až potom ich položte na parapetnú dosku nad radiátorom. Dbajte na to, aby zemina bola stále vlhká a teplá asi 24 °C.

Približne za šesť až osem týždňov sa objavia prvé lístky, vtedy treba igelit odložiť. V tomto období musíte dávať pozor na obedňajšie slnečné lúče, aby nespálili mladé rastlinky. Odporúča sa v čase od 10. do 15. hodiny dať na sklo papierovú clonu. Rastlinky treba rosiť dažďovou vodou, ktorá má izbovú teplotu. Ak ju nemáte, použite odstátu vodu z vodovodu. Zemina nesmie byť mokrá, ale len vlhká.

Čas na presadenie

V období, keď majú rastliny 2 až 3 pravé lístky, presaďte ich do väčších črepníkov s výživným substrátom. Po presadení ich nezalievajte, aby korene mali možnosť odobrať vlahu zo substrátu, a trochu ich zalejte až na druhý deň. Potom polievajte podľa potreby. Semienka obsahujú zásobu živín, neskôr však môžete rastliny veľmi opatrne začať prihnojovať Kristalonom štart v dávkach, aké sú uvedené v návode.

Keď rastliny, čo sú vlastne podpníky budúcich rodiacich citrusov, narastú na hrúbku ceruzky, musia sa zaočkovať alebo navrúbľovať z rastliny, ktorá prináša plody. Potom už môžete začať dopestovávať korunku. Každý rok koncom marca až apríla bude treba zaštipovať konáriky, na ktorých sa za dva až tri roky začnú objavovať voňavé kvety. Z nich sa po čase vytvoria plody.

Príprava substrátu

Zmiešajte 1 diel záhradnej zeminy, 1 diel rašeliny na citrusy, 1 diel štrku (kamienky nad 1,5 cm odstráňte), 1 diel humusu, 1 diel agroperlitu (jemný perlit nepoužívajte) a pridajte trochu hnojiva Cererit a toľko vody, aby bol substrát vlhký, nie mokrý. Pri jeho stlačení rukou nesmie z neho kvapkať voda. Namiesto Cereritu môžete pridať 1 diel vyzretého kravského hnoja. Na zlepšenie kyslosti je vhodné pridať za hrsť posekaného ihličia zo smreku alebo z borovice.

Čítajte tiež:

Problémy s pestovaním citrusov? Máme pre vás 8 odpovedí na najčastejšie otázky

Ako správne polievať izbové kvety?

Exotická guzmánia je vhodná aj pre začiatočníkov. Pozor však na častú chybu

Prvá pomoc pre vaše izbovky