Zútulnite ju! Poznáme TOP 5 izboviek do kúpelne

Lopatkovec Wallisov (Spathiphyllum wallisii)

Táto rastlina má rada teplo a vlhko, preto je prostredie v kúpeľni pre ňu ako stvorené. Počas vegetačného obdobia musí mať substrát stále vlhký, nesmie však byť premokrený. Nedostatok vody signalizuje povädnutím listov. Kvitne bielymi kvetmi, tzv. tulcami, ktoré sa na nej objavujú aj v horších svetelných podmienkach. Na rastline vydržia až šesť týždňov. Raz za dva týždne ju prihnojte hnojivom na zelené rastliny. Dávajte však pozor na prehnojenie, čo sa prejaví hnednutím koncov listov.

RADA: Nikdy ho nevykladajte letniť na balkón či do záhrady. Mohol by utrpieť spáleniny listov, z ktorých by sa už nemusel nikdy spamätať.