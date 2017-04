Doprajete si exotické ovocie? Niektoré druhy môžete pestovať aj v črepníku

Prečítajte si, ako sa nášmu čitateľovi Andrejovi podarilo dopestovať si vlastné banány --->>

Už sa vám stalo, že ste pri pochutnávaní si na pomaranči odhodili semienko do črepníka s izbovou rastlinou a o niekoľko týždňov vám v ňom vyrástla malá rastlinka? Semienka citrusov klíčia veľmi jednoducho a rýchlo. Bez problémov si preto v bežnom substráte vypestujete citrónovník pravý – citrónovník, citrónovník pomarančový – pomarančovník, citrónovník rajský – grapefruitovník alebo citrónovník mandarínkový – mandarínkovník. Klíčenie urýchlite, ak semienka na noc namočíte do vody a až potom zatlačíte do substrátu asi jeden centimeter pod povrch.

Rovnako si môžete skúsiť vypestovať chutné mango. Nie je to jednoduché, ale ani nemožné. Možno sa dočkáte aj vlastných plodov.

Ananás z listovej ružice

Zábavné je tiež pestovanie ananásovníka z listovej ružice, ktorú by ste inak po odkrojení vyhodili. Už pri kúpe vyberajte plod so sviežou zelenou ružicou. Túto z neho neodrežte, ale vykrúťte. Odstráňte spodné listy asi do výšky dvoch až troch centimetrov. Môžete použiť stimulátor rastu alebo len nechajte spodnú časť ružice jeden deň zaschnúť. Potom ju zastrčte do substrátu alebo perlitu a asi o dva až štyri týždne bude mať dostatočne veľký koreňový systém. Aby ste dosiahli vyššiu vlhkosť vzduchu, môžete cez črepník natiahnuť mikroténové vrecko. Občas ho, ale, zložte a vyvetrajte, aby ružica nezačala plesnivieť.

Pestovanie ananásu krok za krokom --->>

Avokádo z kôstky

Viete, čo je plodom hruškovca amerického? Avokádo. Z veľkej kôstky si jednoducho vypestujete rastlinku pre radosť. Postačí, ak ju vložíte do substrátu plochou stranou smerom nadol tak, aby špicatá časť vyčnievala mierne nad povrch. Pri dostatku tepla a vlahy začne kôstka klíčiť asi o mesiac. Pri pestovaní dbajte nato, aby rastlina nestála vo vode. Už pri vysievaní nezabudnite na drenážnu vrstvu. Nevystavujte ju priamemu slnečnému žiareniu.

Vypestovať avokádo zvládne každý. Prečítajte si podrobnejší návod, ako na to. Kostka zakorení aj v pohári s vodou.

Datľovník pre trpezlivých

Pestovanie datľovníka obyčajného zo semena je o niečo zložitejšie ako pri avokáde. Dôvodom je hlavne potreba vyšších teplôt a ťažší nástup klíčenia, ktoré môže trvať tri a viac mesiacov. Kôstky zapichujte do črepníka nastojato, asi jeden centimeter pod povrch substrátu. Pred vysievaním sa osvedčilo namočiť ich na dva až štyri dni do vody. Datľovník rastie pomaly, preto buďte pri jeho pestovaní trpezliví.

Pozrite si praktické video pestovania exotickej datľovej palmy zo semien.

Zázvor z koreňa

Aj výnimočný ďumbier (zázvor) s liečivou silou si môžete vypestovať v pohodlí domova. Postačí vám nato čerstvý koreň s viditeľnými púčikmi, z ktorých vyrastie nová rastlinka. Koreň zasaďte do substrátu púčikmi smerom nahor. Črepník postavte na svetlé miesto a substrát udržujte stále vlhký. Rastlina vzhľadom pripomína rákosie. Pri pestovateľských experimentoch ju určite nevynechajte.

Vieme, ako mať nekonečnú zásobu zázvoru v pohodlí domova naozaj vždy poruke.

Liči a iné

Pre radosť si do črepníka môžete vysiať aj granátovník púnsky, mangovník indický – mango, dvojslivku čínsku – liči aj exotický melikok dvojjarmový.