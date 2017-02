Kokos: Zistite, na čo všetko ho môžete použiť

Sú to guľaté kôstky plodu s tvrdou škrupinou, veľké asi 20 cm. Vnútri sa nachádza tekutina, ktorá sa nazýva kokosová voda. Obsahuje veľké množstvo bielkovín, draslíka, kremík, vápnik, horčík, vitamín C a B. Časom sa však stráca a ostáva len dutina vyplnená vzduchom, vďaka čomu kôstky dobre plávajú po vode, a tak sa dostávajú aj do veľmi vzdialeného okolia.

Na vnútornej strane škrupiny je asi 1 cm hrubá biela orechovitá vrstva, kokosová dreň, ktorá obsahuje 60 až 70 % tuku. Široké využitie má aj obal orecha, vlákna, ktorými sa plnia matrace, vyrábajú sa z nich laná, rohože, črepníčky. Zo začiatku je mäkká a tvrdne až po zbere a sušení. Z nej sa lisuje tzv. kokosové mlieko, ktoré sa najmä v Ázii používa pri príprave jedál. Z kokosu sa získava aj kokosový olej, ktorý je veľmi prospešný zdraviu, neobsahuje cholesterol a pôsobí najmä proti plesniam a kvasinkám.

VIZITKA RASTLINY

Kokosovník obyčajný, kokosová palma (Cocos nucifera) je tropický strom vysoký približne 30 metrov s perovito zloženými listami, ktoré sú až päť metrov dlhé a 1,5 m široké. Z pazúch listov vyrastajú súkvetia prevísajúcich klasov, v ktorých sú samičie aj samčie kvety. Dobre vyvinuté palmy tvoria ročne 12 až 15 súkvetí a úrodu prinášajú aj osemdesiat rokov.

RASTLINA DO IZBY

U nás sa pestuje ako obľúbená izbová rastlina, kde dosahuje výšku dva až tri metre. Každý rok vyrastie asi o desať centimetrov. Vzhľadom na tropický pôvod vyžaduje vyvážený pomer svetla, vody, vzdušnej vlhkosti, tepla i živín. Teplota v lete by sa mala pohybovať okolo 22 °C, v zime stačí 18 °C. Veľmi dôležité je rosenie listov počas celého roka. Zálievková voda by mala byť mäkká, s nízkym obsahom vápnika.

V lete rastlinu polievajte viac, v zime menej, substrát však nesmie úplne preschnúť. Pestujte ju v priepustnom substráte s obsahom piesku, od mája do augusta pravidelne prihnojujte tekutým hnojivom. V lete ju môžete vyložiť na balkón alebo do záhrady, kde je chránená pred priamymi slnečnými lúčmi. Táto palma nemá rada presádzanie, presádzajte ju preto až vtedy, keď korene prerastú nádobou. Starším rastlinám stačí vymeniť len vrchnú vrstvu zeminy.