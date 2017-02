Mäsožravé rastliny zvládnete pestovať aj vy: Krčiažnik (3. časť)

VIZITKA RASTLINY

Rod: krčiažnik (Nepenthes)

Druh: Nepenthes alata

Listy: voskovité, vajcovité, na konci sa premieňajú na krčiažtekovitý útvar

Pasca: gravitačná pasca – princíp privábenia a omámenia koristi, ktorá padá do mechúrika

Patria do neho vôbec najväčšie druhy hmyzožravých rastlín, prirodzene hovoríme o rozmeroch, do ktorých dorastajú vo svojej domovine, ktorou je Ázia (Borneo, Sumatra). Dokážu privábiť a následne stráviť nielen hmyz, ale aj drobné hlodavce. V bežných bytových podmienkach sú však oveľa menšie.

Svoju korisť „lovia“ tak, že hmyz, ktorý lezie po drsnej pokožke rastliny, príde na okraj pasce – krčiažteka a spadne do nej. Je to vďaka tomu, že vnútorná pokožka a okraj pasce sú na rozdiel od vonkajšej úplne hladké. Lezúci hmyz už nemá žiadnu šancu na záchranu, vysilí sa a rastlina ho strávi. Často sa stáva, že lietajúci hmyz, ktorý po skĺznutí do pasce ešte dokáže vzlietnuť, vyletí z pasce, ale narazí do jej „striešky“, ktorá ho opätovne vráti na dno, kde skončí rovnako ako lezúci hmyz.

Čo sa týka pestovania, je to opäť nenáročná rastlina. Substrát namiešame z rašeliny s perlitom, kúskami molitanu, rašelinníka, dubovej kôry a dreveného uhlia v pomere 1 : 1 : 1 : 1 : 0,5 : 0,5. Dobre však znáša aj čistú rašelinu s perlitom.

Rovnako ako pri predchádzajúcich druhoch je dôležitá pravidelná zálievka mäkkou vodou, prípadne časté rosenie. Na rozdiel od mucholapiek a rosičiek však krčiažniky nevyžadujú zimovanie.

Rastlina v zimnom období môže spomaliť tvorbu listov, pestujeme ju však bez akéhokoľvek vegetačného pokoja. Dobre znáša izbovú teplotu počas celého roka. Pri dodržaní základných podmienok vypestujeme pomerne veľké rastliny s pekne vyfarbenými krčiažkami.

Nezabudnite!

Na úspešné pestovanie hmyzožravých rastlín treba dodržať minimálne tri podmienky, a to: rašelinový substrát bez hnojív, dostatočnú závlahu mäkkou vodou a dostatok svetla. Rastliny presádzame každý rok alebo raz za dva roky. Nikdy ich neprihnojujeme a zbytočne neprikrmujeme!