Mäsožravé rastliny zvládnete pestovať aj vy: Mucholapka (2. časť)

Rod: mucholapka (Dionaea)

Druh: Dionaea muscipula

Kvety: obyčajne biele

Listy: prízemná ružica listov

Pasca: mechanická pasca – princíp sklápania premenených listových čepelí

Vďaka svojej atraktívnosti je známa na celom svete. Obchodné reťazce ju ponúkajú v zelenolistej i červenolistej forme.

Pascou je premenená listová čepeľ. Je to dômyselné zariadenie, ktoré sa pri určitom intervale dotykov spustí a korisť už v podstate nemá žiadnu šancu na únik.

Predstavme si však, čo by sa malo stať, keď začne pršať. Kvapky dopadajú na pasce a tie by sa na základe podráždenia mali zatvárať. To sa však nedeje. Evolúcia sa vysporiadala aj s týmto problémom. Keby sa totiž pasca zatvárala pri každom takomto vzruchu, navyše naprázdno, rastlina by sa veľmi rýchlo vysilila a uhynula by. Preto sa pasce zaklápajú len vtedy, ak dôjde minimálne k dvom vzruchom na tej istej pasci v priebehu 2 až 20 sekúnd. Práve podľa toho vie rastlina odhadnúť, kedy ide o skutočnú korisť a kedy o „planý poplach“.

Ak sa rozhodneme pre jej pestovanie, zabezpečíme si mäkkú, respektíve destilovanú vodu, vhodný substrát – čistú rašelinu s kremičitým pieskom v pomere 2 : 1, dostatočnú vzdušnú vlhkosť a dobré až silné osvetlenie. Ak by sme rastline neposkytli dostatok svetla, síce by neuhynula, ale dochádzalo by k deformácii, vykrúcaniu listov, nevyfarbovaniu pascí a podobne.

Keďže si potrpí na vzdušnú vlhkosť, môžeme ju vysadiť do pohára alebo akvária. Musíme však zabezpečiť dostatočnú cirkuláciu vzduchu. V zimnom období rastlinu presunieme do chladnejšej miestnosti s teplotou do 10 °C a zmiernime zálievku.

Ak jej vytvoríme optimálne podmienky, už v prvom roku nás poteší krásne vyfarbenými červenými pascami a nádhernými kvetmi. Nezabúdame, že umelé dráždenie pascí pre naše potešenie rastlinu vysiľuje a spomaľuje rast.

Ak si rastlina sama niečo uloví, strávi korisť a opäť sa otvorí, mali by sme jej opatrne pomôcť zbaviť sa nestrávených zvyškov, aby nedošlo k infekcii a následnému odumieraniu listu, prípadne celej rastliny. Vo voľnej prírode tieto zvyšky totiž vyplavuje dážď a vyfukuje vietor.

