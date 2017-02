Mäsožravé rastliny zvládnete pestovať aj vy: Rosička (1. časť)

VIZITKA RASTLINY

Rod: rosička (Drosera)

Druh: Drosera capensis

Kvety: ružové až ružovobiele

Listy: prízemná ružica pretiahnutých listov

Pasca: adhézna pasca – princíp lepkavých listov

Táto rosička patrí medzi nenáročné hmyzožravé rastliny pôvodom z Afriky. U pestovateľov sa teší veľkej obľube, lebo nevyžaduje špeciálnu starostlivosť a dá sa bežne pestovať v bytových podmienkach.

Vysádzame ju do sterilných plastových nádob s čistým rašelinovým substrátom, zmiešaným maximálne v pomere 4 : 1 s obyčajným kremičitým pieskom alebo perlitom.

Rastlina je, tak ako väčšina ostatných hmyzožravých rastlín, veľmi citlivá na vodu, ktorá obsahuje minerálne látky a soli. Preto ju treba zavlažovať výlučne destilovanou, prevarenou alebo odstátou dažďovou vodou. Používaním bežnej chlórovanej alebo tvrdej vody by sme mohli zapríčiniť jej uhynutie. Musíme dbať aj na to, aby substrát nepreschol. To môže byť pre ňu osudné.

Aby nedošlo k preschnutiu substrátu, črepník s rastlinou položíme, hlavne v letnom období, do ďalšej nádoby naplnenej mäkkou vodou. Takto jej zabezpečíme dostatok vody aj v horúcich dňoch. Umiestnime ju na slnečné miesto, napríklad na okenný parapet. Na zvýšenie vzdušnej vlhkosti ju možno umiestniť do akvária, prípadne čírej sklenej nádoby. Nesmie však byť úplne uzavretá, aby mohol vzduch dostatočne cirkulovať, čím predídeme rozširovaniu plesní, vírusov a mikroorganizmov.

Jediný problém pri pestovaní tejto rastliny nastáva v zime, lebo trpí nedostatkom svetla a jej životné cykly neprebiehajú tak, ako by mali. Obmedzíme preto zálievku, premiestnime ju do chladnejšej miestnosti a substrát udržiavame len mierne vlhký. Je možné, že odumrú všetky listy, zachová sa však zelený vrchol, takzvané srdiečko, odkiaľ na jar s prvými jarnými lúčmi začnú rásť nové listy.

V prípade, že sa o rosičku staráme dobre, alebo aspoň dodržiavame jej základné životné potreby, odmení nás nádhernými listami, ktoré sú takmer celé pokryté pekne vyfarbenými tyčinkami – tentakulami, na vrchu ktorých je vždy malá kvapôčka. Vyzerá ako rosa, ale je to produkt metabolizmu, ktorý slúži na ulovenie a strávenie koristi.