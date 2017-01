Nevyhadzujte zvyšok ananásu

Je to tropická trváca a elegantná rastlina, vysoká 80 až 150 cm. Má krátku pevnú stonku s ružicou voskovitých remeňovitých listov. Toleruje krátkodobý pokles teploty až do – 2 °C. Počas letných mesiacov ju pestujte vonku na mieste, kde sa udržiavajú najvyššie teploty, napríklad pri južnej strane domu alebo slnečnej časti záhrady. Na zimu ju treba preniesť do vyhrievaného skleníka alebo teplej miestnosti. V našich podmienkach si rastlinu môžete dopestovať z vrcholovej ružice plodu – ananásu. Zakoreňovanie pri teplote 25 až 28 °C trvá štyri až dvanásť týždňov. Rastlina začne rodiť zvyčajne po štyroch rokoch. U nás ananásovník chorobami ani škodcami netrpí.

6 krokov na dopestovanie ananásovníka

1. Novú rastlinu získate z vrcholovej časti ananásu. Ružicu, ktorá nesmie byť zvädnutá, odrežete aj s kúskom dužiny.

2. Na takto pripravenej časti plodu nechajte asi dvojmilimetrovú vrstvu dužiny, ostatnú odstráňte.

3. Spodné suché a poškodené listy odrežte a ružicu dajte na 1 až 2 týždne na suché a teplé miesto, kým rana nezaschne.

4. Spodnú časť odrezka pred vysádzaním posypte práškovým stimulátorom, podporujúcim zakoreňovanie.

5. Pripravený črepník naplňte do jednej tretiny zmesou vláknitej rašeliny a agroperlitu v pomere 1 : 1 a vysaďte ružicu asi 2 cm pod listy.

6. Rastlinu oroste a substrát polejte, aby ostal mierne vlhký. Nádobu prikryte igelitom s malými dierkami.

Ako mať nekonečnú zásobu zázvoru v pohodlí vášho domova? Stačí kvetináč a môžete ísť na to. Prečítajte si viac...